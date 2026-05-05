PSG : Achraf Hakimi et Lucas Chevalier seront bien à Munich

Ce mardi matin, le Paris Saint-Germain a dévoilé le groupe retenu pour affronter le Bayern Munich en 1/2 finale retour de la Ligue des Champions. Ils sont 23 à s’envoler pour l’Allemagne. Comme attendu, Achraf Hakimi et Lucas Chevalier sont forfaits. Idem pour Quentin Ndjantou.

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Mais RMC Sport révèle que les 3 joueurs seront bien du voyage à Munich. En effet, Hakimi, Chevalier et Ndjantou vont décoller demain de Paris afin d’assister à la rencontre et surtout supporter leurs coéquipiers. Toute la famille PSG sera donc présente au rendez-vous.