Anthony Martial va retourner à Manchester United

Invité sur la radio Canal Sur Radio, le président du FC Séville José Castro a évoqué le cas du buteur français Anthony Martial. Le dirigeant espagnol a annoncé que l’attaquant de 26 ans, qui est prêté depuis janvier au club sévillan par Manchester United, va retourner chez les Red Devils à la fin de son prêt en juin.

« Ça ne peut pas être autrement, on a fait un effort important, un joueur qui a montré sa valeur mais qui n'a pas su s'adapter, il a eu plusieurs blessures. C'était un pur prêt et il reviendra à United. Il n'a pas joué comme nous le voulions, je ne veux pas dire que je n'ai pas essayé, mais les choses n'ont pas marché », a déclaré José Castro au sujet de l’international tricolore qui n’a disputé que 12 matches avec le club andalou, inscrit un but et délivré une passe décisive.