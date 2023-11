AC Milan : Stefano Pioli évoque le PSG

Rien ne va plus à Milan. Battus samedi, à domicile, face à l’Udinese (0-1), les hommes de Stefano Pioli semblent à court d’idées. Si l’infirmerie est certes remplie, les Rossoneri n’avaient pas le droit de perdre une telle rencontre en laissant les coéquipiers de Florian Thauvin remporter leur premier match de la saison. Et le calendrier s’annonce chargé. Mardi, c’est le Paris Saint-Germain qui attend l’AC Milan.

«Avec le PSG, nous n’avons qu’un seul résultat en tête et nous devrons jouer un grand match sous tous les aspects. Mais je crois qu’après une telle déception, il vaut mieux se préparer pour un match similaire», raconte Pioli. «Je suis sûr d’avoir des caractéristiques importantes disponibles dans le département offensif. Mes choix aujourd’hui ont été dictés par les absences de Pulisic et Chukwueze. Nous devons faire beaucoup mieux, le niveau de jeu ne peut pas être celui de ce soir, et j’ai tout à disposition. Je travaille bien. Si les performances n’arrivent pas, cela signifie que je dois mieux travailler, c’est ma responsabilité», avoue-t-il après la déroute face à l’Udinese. Mardi soir, l’entraîneur italien jouera peut-être son avenir à Milan.