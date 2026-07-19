Coupe du monde 2026 : l’Espagne mate l’Argentine

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Le monde du football s’apprête à s’arrêter. Ce dimanche soir, le MetLife Stadium de New York accueille la finale de la Coupe du Monde 2026. Une affiche de rêve absolue qui met aux prises les deux meilleures nations du classement FIFA : l’Argentine, tenante du titre suprême, et l’Espagne, championne d’Europe en titre.

Pour l’Albiceleste, l’objectif est historique : réaliser le fameux back-to-back après le sacre de 2022. Si la phase de poules a été une formalité, le parcours en élimination directe a ressemblé à un immense ascenseur émotionnel. Bousculés par le Cap-Vert (3-2 AP), menés de deux buts par l’Égypte (3-2), puis poussés dans leurs retranchements par la Suisse (3-1 AP), les hommes de Lionel Scaloni ont à chaque fois affiché des ressources mentales exceptionnelles. En demi-finale, ils ont renversé l’Angleterre en fin de match (2-1) pour s’offrir le droit de rêver à une quatrième étoile. Face à eux, l’Espagne déploie le football le plus maîtrisé du tournoi. Après un démarrage timide (0-0 contre le Cap-Vert), la Roja de Luis de la Fuente est montée en puissance, écartant l’Autriche (3-0), le Portugal (1-0) et la Belgique (2-1). En demi-finale, les Espagnols ont livré un chef-d’œuvre tactique en éteignant complètement l’Équipe de France (2-0). Forte de la meilleure défense de la compétition, l’Espagne avance avec une confiance maximale.

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Parmi les nombreux paris proposés par Winamax pour le match Espagne-Argentine, voici les 3 cotes sélectionnées par notre rédaction pour profiter de cette offre en cash, il y en a pour tous les goûts :

L’Espagne remporte la finale (sacre), cote à 1,64

Si l’Argentine a le cœur et le mental, l’Espagne affiche la supériorité collective évidente de ce Mondial. Les hommes de Luis de la Fuente imposent leur rythme à tous leurs adversaires et disposent d’un équilibre parfait. Emmenée par un Rodri impérial au milieu et un Mikel Oyarzabal en feu (5 buts), la Roja a affiché une sérénité totale en demi-finale en annihilant la France. À l’inverse, l’Argentine a dépensé énormément d’énergie en accumulant les prolongations et les fins de matchs irrespirables. Plus fraîche, plus solide défensivement (un seul but encaissé dans tout le tournoi), l’Espagne a toutes les cartes en main pour soulever le trophée à New York.

Lionel Messi décisif face à l’Espagne (but ou passe décisive), cote à 1,68

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À 39 ans, Lionel Messi réalise un Mondial 2026 tout simplement stratosphérique. Le capitaine argentin survole le classement des buteurs avec 8 réalisations et y ajoute 4 passes décisives (dont deux offrandes décisives en demi-finale face à l’Angleterre). La Pulga a été décisive sur absolument chaque match depuis le coup d’envoi du tournoi. Même face au bloc ultra-compact de l’Espagne, le génie de l’Inter Miami, déjà en lice pour obtenir un 9e Ballon d’Or, reste l’arme numéro un pour débloquer la situation, que ce soit sur un coup de pied arrêté magique ou en servant Julian Alvarez ou Lautaro Martinez. À 1,68, voir Messi impliqué sur au moins un but est un coup d’une immense fiabilité.

Les deux équipes marquent, cote à 1,84

Une finale de Coupe du Monde est souvent synonyme de tension, mais le profil de l’Argentine promet du spectacle. Les matchs de l’Albiceleste dans cette phase finale se sont transformés en véritables festivals offensifs (3-2, 3-2, 3-1, 2-1). Si l’Espagne est extrêmement solide derrière avec sa charnière Cubarsi-Laporte, elle fait face au test ultime du tournoi face au trio Messi-Alvarez-Lautaro. De l’autre côté, la défense argentine a montré de réelles failles que la justesse technique de Dani Olmo ou la vivacité de Lamine Yamal sauront exploiter. Voir les deux nations trouver la faille dans le temps réglementaire offre une superbe cote à 1,84.

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