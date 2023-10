Manchester United ouvre une enquête interne… pour ses blessés !

Privé de huit joueurs, actuellement à l’infirmerie, Manchester United a décidé de réagir. Selon les dernières informations du Daily Mail, les Red Devils ont décidé d’ouvrir une enquête interne afin de comprendre les raisons de cette hécatombe. Pour rappel, le club mancunien a d’ores et déjà annoncé les blessures de 16 joueurs, et ce après seulement 8 journée de Premier League. Si l’accumulation des matches peut être une explication et que certains pépins, à l’instar de celui vécu par Amad Diallo (victime d’un coup après un duel), semblent inévitables, les multiples soucis musculaires inquiètent la direction mancunienne.

Avec l’ouverture de cette enquête, Manchester United espère donc avoir des éléments concrets et ainsi éviter d’autres déconvenues pour la suite de la saison. Pour rappel, l’actuel 10e de Premier League avait renforcé son département médical en recrutant Gary O’Driscoll en provenance d’Arsenal, en tant que responsable de la médecine sportive. Un recrutement, cependant, décidé avant la vague actuelle de blessures.