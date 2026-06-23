La Juventus fonce sur cinq joueurs du Real Madrid

La Juventus pourrait bien faire son marché au sein du Real Madrid cet été. Selon Tuttosport, les dirigeants de la Vieille Dame suivent de près plusieurs joueurs madrilènes susceptibles de quitter la Casa Blanca dans les prochaines semaines. Parmi eux figure notamment Dani Ceballos, qui avait été mis à l’écart par Alvaro Arbeloa et reste le premier candidat au départ. Mais le milieu espagnol, qui espérait un retour au Betis, n’a pour l’instant reçu aucune proposition concrète du club andalou en raison de ses prétentions salariales.

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Un départ vers la Serie A pourrait donc être une belle option, mais Dani Ceballos n’est pas le seul joueur ciblé par la Vieille Dame. La Juventus surveille également la situation de Fran García, dont l’avenir semble s’écrire loin de Madrid notamment après l’arrivée de Marc Cucurella et le désir de la direction merengue de conserver Alvaro Carreras. À 26 ans, l’Espagnol possède l’expérience et le profil recherchés par le club italien, même si d’autres pistes sont également étudiées pour renforcer le couloir gauche.

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Luciano Spalletti rêve de Brahim Diaz

À Turin, un autre dossier attire particulièrement l’attention : celui de Franco Mastantuono. Arrivé avec beaucoup d’attentes en provenance de River Plate, le jeune Argentin n’a pas encore réussi à s’imposer au Real Madrid et notamment depuis le départ de Xabi Alonso. La Juventus aimerait profiter de la situation pour obtenir un prêt et offrir du temps de jeu à celui qui reste considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération. Les Bianconeri suivent aussi de près Gonzalo García, même si son départ dépendra en grande partie des choix du staff madrilène et de José Mourinho.

Enfin, le rêve turinois se nomme Brahim Díaz. L’international marocain est la cible la plus prestigieuse de cette liste, mais également la plus compliquée à atteindre. Convaincu de pouvoir s’imposer sous les ordres de José Mourinho, Brahim n’envisage pas un départ à ce stade même s’il reste la priorité de Luciano Spalletti. Au total, ce sont donc cinq joueurs du Real Madrid qui figurent dans les petits papiers de la Juventus, alors que le club merengue est désireux de faire de la place dans son effectif pour poursuivre son grand mercato d’été.