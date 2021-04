Schalke : Shkodran Mustafi écarté du groupe pour raisons sportives

En janvier dernier, Shkodran Mustafi avait quitté Arsenal pour rejoindre la Bundesliga et l’Allemagne. Le défenseur de 28 ans espérait se relancer dans son pays natal et surtout aider un club à l’agonie à remonter la pente. Il n’en est rien bien au contraire.

Le passage de Mustafi à Schalke est pour le moins chaotique. Le Champion du monde 2014 n’a disputé que six petits matchs depuis son arrivée (4 défaites pour 16 buts encaissés) et il vient surtout d’être écarté du groupe professionnel pour « raisons sportives ». Le nouvel entraîneur allemand Dimitrios Grammozis estime tout simplement que l’ancien Gunner n’est pas au niveau et qu’il n’apporte rien à son équipe. Un coup dur pour le joueur surtout lorsqu'on voit la situation de Schalke, dernier de Bundesliga avec 10 points et une seule victoire cette saison.