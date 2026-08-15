Amical : Chelsea s’impose contre la Real Sociedad, Rogers buteur

Pour son dernier match de pré-saison de l’été, Chelsea a battu la Real Sociedad (3-1), à Stamford Bridge, ce samedi après-midi. Après seulement neuf minutes de jeu, la recrue à 138 M€, Morgan Rogers, a ouvert le score à l’occasion de son premier match sous les couleurs londoniennes. Les Blues ont toutefois été rejoints avant la mi-temps par Jon Aramburu (45e). Dès le début de la seconde période, João Pedro redonnait finalement l’avantage à Chelsea (47e).

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Le Brésilien s’est même offert un doublé (77e), signant ainsi ses sixièmes et ses septièmes buts en cinq matchs de préparation et permettant ainsi aux Blues de remporter leur 3e victoire en six matchs de pré-saison. Après une saison bouclée à une très décevante 10e place en Premier League, Chelsea est attendu au tournant lors de cet exercice 2026/2027, durant lequel le club de la capitale anglaise ne disputera pas de Coupe d’Europe. Ils entameront leur campagne en championnat par un déplacement à Fulham, le 27 août prochain. La Sociedad, quant à elle, tentera de faire mieux que sa 10e position en Liga la saison passée, et ira à Séville pour affronter le Bétis lors de la première journée, le 21 août.