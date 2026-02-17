Le FC Barcelone hurle au scandale d’arbitrage après sa défaite humiliante contre Girona !

Décidément, le FC Barcelone traverse une très mauvaise passe. Battu à plates coutures la semaine dernière face à l’Atlético de Madrid en Coupe du Roi (4-0), le Barça a encore été frustré ce lundi contre Girona. En déplacement chez son voisin catalan, le club culé a été surpris par Girona, qui s’est montré plus incisif pour aller chercher un succès de prestige (1-2). Une défaite terrible pour les Blaugranas qui enchaînent deux prestations médiocres et qui perdent surtout le trône de leader en Liga avec cette défaite cuisante. Pourtant, ce n’est pas le mauvais match des hommes d’Hansi Flick qui a agité la presse catalane ce mardi matin.

En effet, toute la presse espagnole parle de l’arbitrage de la rencontre. Et du côté du champion d’Espagne en titre, le constat est simple : le Barça a été victime d’une incroyable mascarade arbitrale ce lundi soir. Une action fait notamment jaser en Catalogne : la faute de Claudio Echeverri, qui a marché sur le pied de Jules Koundé lors du deuxième but. Une action largement commentée mais qui n’a pas fait l’objet d’une observation plus assidue par la VAR. Une décision qui a provoqué l’ire du gardien Joan Garcia après la rencontre : «il y a faute, Jules touche le ballon en premier, mais le plus surprenant, c’est qu’ils n’aient pas fait appel à la VAR. Sur le terrain, il est vrai qu’on ne voit pas toujours l’action. Moi-même, je n’avais pas compris ce qui s’était passé.»

Le CTA affirme qu’une faute aurait dû être sifflée

Dès le coup de sifflet final, Hansi Flick et Ronald Araujo sont allés demander des explications à l’arbitre M.Sato Grado dans une fin de match déjà houleuse après des explications chaudes entre plusieurs joueurs. Interrogé par DAZN après le match, Hansi Flick n’a pas caché son désarroi et s’est même emporté avec un journaliste en quittant l’interview mécontent : «qu’en pensez-vous ? Y avait-il faute ? Merci. Je le pensais aussi. Si nous avions bien joué, j’en aurais davantage parlé, mais je ne veux pas m’attarder sur l’action qui a mené au deuxième but. Nous devons mieux jouer et retrouver notre meilleur niveau. Les explications des arbitres ne m’ont pas convaincu.»

D’autres révélations fracassantes ne devraient pas plaire aux supporters catalans après la rencontre. En effet, selon les informations du média ibérique AS, une faute aurait dû être sifflée comme l’affirme le CTA (comité technique arbitral) sur cette action. De son côté, Claudio Echeverri a même affirmé de lui-même qu’il avait marché sur le pied de Jules Koundé sur le deuxième but au micro d’El Chiringuito : «oui, j’ai marché sur le pied Koundé, mais ce n’était pas volontaire. Par chance l’arbitre a accordé le but, mais s’il l’avait refusé j’aurais compris.» Des propos qui ont de quoi ulcérer tout le FC Barcelone ce mardi matin…