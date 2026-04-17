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Ligue 1

Ligue 1 : la folle statistique du RC Lens contre Toulouse

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
lens @Maxppp
Lens 3-2 Toulouse

Ce vendredi, le RC Lens s’est ressaisi face à Toulouse. Après une entame compliquée, les Lensois ont su renverser la vapeur après l’expulsion de Yann Gboho (17e). En fin de match, Ismaëlo Ganiou a inscrit le but de la victoire et a permis à Lens de revenir provisoirement à un point du PSG.

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Stats Foot
Le RC Lens a tenté 42 tirs contre le Toulouse FC, soit le plus haut total pour une équipe lors d'un match de Ligue 1 sur les 20 dernières saisons. #RCLTFC
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Outre ce dénouement heureux, les Artésiens ont réalisé une prestation assez exceptionnelle offensivement. Faisant feu de tous bois, les Lensois ont réalisé un match impressionnant avec 42 tirs, dont 13 cadrés. Une première dans l’histoire de la Ligue 1 depuis 20 saisons comme l’explique Stats du Foot.

Pub. le - MAJ le
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