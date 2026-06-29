CdM 2026 : quel joueur a inscrit le but le plus lointain des phases de poules ?

La Coupe du Monde 2026 nous montre à quel point les exploits individuels font la différence. Si Lionel Messi est encore le meilleur buteur du tournoi sur sol américain avec six réalisations en trois matchs sous la tunique de l’Albiceleste, d’autres joueurs restent toutefois dans l’ombre. Parmi eux, il y a les buteurs qui frappent de loin, démontrant ainsi leurs puissances.

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Selon les données précises de TRIONDA, c’est le milieu de terrain cap-verdien Kevin Pina qui s’impose désormais en tête de ce classement avec un boulet de canon envoyé à 31,23 mètres de la cage adverse. Qualifié pour les seizièmes de finale, la sentinelle devance notamment Anthony Elanga (29,17 m), Kylian Mbappé (27,06 m), Luka Sučić (27,04 m) et Wilson Isidor (25,39 m). Reste à savoir qui le dépassera lors des prochains duels…