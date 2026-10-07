Le Bayern Munich est prêt à faire une faveur rare à Michael Olise

Depuis plusieurs semaines, Michael Olise confirme qu’il n’est plus simplement une recrue prometteuse du Bayern Munich, mais bien l’un des joueurs majeurs du projet bavarois. L’international français a encore marqué les esprits durant cette trêve avec les Bleus, poursuivant sur la lancée d’un début de saison particulièrement convaincant en Allemagne. Ses performances lui ont permis de franchir un nouveau cap dans la hiérarchie européenne et son influence grandissante n’est évidemment pas passée inaperçue à Munich. À tel point que la question de son avenir commence déjà à prendre une place importante dans les discussions autour du club.

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Car si le Bayern souhaite évidemment conserver son ailier sur la durée, le dossier s’annonce plus délicat qu’une simple prolongation de contrat. Selon les dernières informations de Sport Bild, aucun véritable échange n’aurait encore débuté et Olise n’aurait pas encore clairement affiché ses intentions pour la suite de son aventure bavaroise. Le Bayern entend pourtant rapidement sécuriser sa présence, avec la volonté de lui offrir un contrat particulièrement rémunérateur pouvant l’engager jusqu’en 2032. Mais une demande formulée par le clan du joueur pourrait considérablement compliquer les négociations, puisque celui-ci souhaiterait disposer d’une clause libératoire dans son futur bail.

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Le Bayern prêt à enfreindre une habitude ?

Et justement, de nouvelles révélations viennent donner une autre dimension à ce dossier. D’après les informations du journaliste Christian Falk de Bild, le Bayern serait désormais prêt à faire une concession particulièrement rare pour conserver Michael Olise. Alors que le club bavarois se montre généralement très réticent lorsqu’il est question de clauses libératoires, les dirigeants pourraient finalement accepter la demande formulée par l’entourage du joueur. Le principe serait de permettre à Olise de disposer d’une porte de sortie dans son futur contrat, mais à des conditions extrêmement protectrices pour le Bayern. La somme évoquée atteindrait ainsi les 200 millions d’euros, un montant qui permettrait aux Bavarois de conserver une marge de manœuvre considérable tout en répondant à la volonté du Français de ne pas être totalement verrouillé à long terme. Une véritable faveur de la part du Bayern, qui témoigne aussi de la valeur accordée aujourd’hui à son numéro 14.

Le contexte rend cette concession encore plus significative. L’ancien joueur de Crystal Palace est actuellement rémunéré autour de 14 millions d’euros annuels, très loin des 25 millions perçus par Harry Kane, tandis que son excellente période avec l’équipe de France ne fait qu’augmenter son poids dans les négociations. Le Bayern sait également que plusieurs grands clubs européens surveillent attentivement sa situation en vue de l’été prochain, avec notamment le Real Madrid et Liverpool annoncés parmi les formations intéressées. Dans ces conditions, les dirigeants munichois veulent éviter que le dossier ne s’enlise et souhaitent rapidement sécuriser l’avenir de leur ailier. Accepter une clause libératoire serait une décision inhabituelle, mais le Bayern pourrait considérer qu’un montant fixé à 200 millions d’euros constitue un compromis acceptable pour conserver Olise sur le long terme. Après avoir investi massivement pour l’attirer en Bavière, le club allemand semble désormais prêt à aller encore plus loin pour éviter de le voir lui échapper.