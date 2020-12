Liga : Levante fait couler Getafe

Une équipe sur une série de 8 matchs sans victoire recevait une autre formation mal en point avec ses 5 matchs de rang sans succès. Ce n'était donc pas l'affiche la plus alléchante du moment entre Levante et Getafe pour le compte de cette 12e journée de Liga. Et, dans cette rencontre, une équipe a vu son cauchemar se prolonger.

Getafe a ainsi coulé dans les premières minutes à Valence. Une ouverture du score de Roger (1-0, 5e), suivie de l'exclusion de Chema (7e) et d'un nouveau but de Gomez (2-0, 17e) ont participé au naufrage de l'équipe menée par Bordalas. Le club madrilène a réussi à stopper l'hémorragie ensuite, mais pas suffisamment pour ramener un point de Levante ou empêcher De Frutos d'ajouter un troisième but (3-0, 57e). Un succès précieux pour les locaux, qui sort de la zone rouge grâce à ces trois points (17e). Après un nouveau carton rouge pour Dakonam (77e), Getafe poursuit sa descente et glisse désormais au 13e rang.