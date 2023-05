L2 : Le Havre domine Rodez sur le fil et se rapproche de la Ligue 1

En tête de Ligue 2 avec trois points d’avance, au coup d’envoi, sur les Girondins de Bordeaux, Le Havre pouvait faire un pas de plus vers l’élite du football français ce lundi soir. En clôture de la 34e journée, les hommes de Luka Elsner accueillaient ainsi Rodez, treizième. Malgré une première période totalement dominée, un penalty manqué, un poteau touché et un ballon qui a peut-être franchi la ligne de but, les Havrais ne trouvaient pas la faille.

Barrés par un Lionel Mpasi, impérial sur sa ligne, les Normands reprenaient le contrôle des opérations au retour des vestiaires mais butaient sur un bloc ruthénois appliqué. Il fallait finalement attendre les derniers instants de cette rencontre pour voir les locaux faire la différence grâce à un but contre son camp du malheureux Antoine Valerio (1-0, 89e). Avec ce résultat (1-0), le HAC conserve la tête avec 6 longueurs d’avance sur Bordeaux et 9 sur Metz. La Ligue 1 se rapproche un peu plus…

