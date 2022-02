Premier League : Liverpool enfonce Leicester, Arsenal s'impose à Wolverhampton

Deux rencontres de Premier League se jouaient à Anfield et Molineux en cette soirée de jeudi : Liverpool recevait Leicester tandis qu'Arsenal se déplaçait chez les Wolves dans le cadre de la 24e journée de championnat. Actuellement dauphins de Manchester City, les Reds avaient l'occasion de réduire l'écart de 12 points avec les Skyblues, ayant deux rencontres en plus au compteur. Les Foxes étaient eux dans une situation bien compliquée, pointant à la 12e place, puisqu'ils ne s'étaient plus imposés à l'extérieur depuis le 24 octobre 2021, c'était sur la pelouse de Brentford.

La suite après cette publicité

La logique était finalement respectée sur la pelouse de la Mersey (2-0). Le score ne reflétait pas la dynamique de la rencontre, largement dominée par les hommes de Jürgen Klopp. Cet ascendant se concrétisait après la demi-heure de jeu sur corner par l'intermédiaire de Diogo Jota. Tel un renard des surfaces, le Portugais fusillait Kasper Schmeichel dans la surface (1-0, 34e). Liverpool continuait de mettre la pression sur son adversaire du soir, sans réussite jusqu'à la 87e minute. Rebelote, Diogo Jota doublait la mise pour les siens en fin de match (2-0), bien servi par Joel Matip, auteur de la première passe décisive de sa carrière en PL.

Arsenal se relance chez les Wolves

Dans l'autre rendez-vous de la soirée, les Gunners s'imposaient sur le terrain de Wolverhampton (1-0). Les hommes de Mikel Arteta restaient sur cinq rencontres sans la moindre victoire toutes compétitions confondues, alors que les Loups étaient sur une bien meilleure série : trois succès de rang en PL, dont celui acquis à Old Trafford face à Manchester United. Si la possession du ballon penchait en faveur des locaux, c'est Arsenal qui ouvrait le score, là aussi sur coup de pied de coin, grâce à Gabriel Magalhães. Le Brésilien profitait d'une sortie hasardeuse de José Sa dans les pieds d'Alexandre Lacazette pour pousser le ballon dans le but adverse (1-0, 25e).

Les Londoniens se contentaient ensuite de gérer le rythme de la rencontre, mais perdait l'ailier auriverde Gabriel Martinelli, qui écopait de deux jaunes en moins d'une minute pour deux fautes d'antijeu (69e). Les Wolves égalisaient sur le coup franc juste derrière, mais une position illicite invalidait le but (70e), évitant un scénario catastrophe pour Arsenal. Les visiteurs finissaient finalement par garder cette victoire sur la plus petite des marges (1-0), qui leur permettent de monter à la 5e place au classement. Victorieux à domicile, Liverpool prend 4 points d'avance sur Chelsea (3e) et revient à 9 unités de Man City.