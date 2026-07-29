L’IFAB recadre la FIFA après la Coupe du Monde 2026

L’International Football Association Board (IFAB) a précisé que les interventions de la VAR ayant conduit aux cartons jaunes infligés à Breel Embolo et Miguel Almirón lors de la Coupe du monde 2026 ne devront plus être reproduites tant que le protocole n’aura pas été officiellement modifié. Dans sa dernière circulaire, l’instance rappelle que la VAR ne peut corriger un carton jaune que pour identifier le bon joueur sanctionné, mais ne peut pas revoir ou modifier l’infraction elle-même, notamment dans les cas de simulation, rapporte Marca.

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Face aux nombreuses interprétations de cette mise au point, la FIFA a défendu les décisions prises durant le Mondial. L’instance assure que son interprétation de la règle sur « l’erreur d’identité » a été appliquée de manière cohérente et estime que ces interventions ont permis de rétablir l’équité sportive. Elle affirme également avoir travaillé en concertation avec l’IFAB, qui aurait confirmé que cette interprétation sera intégrée lors d’une future révision du protocole VAR.