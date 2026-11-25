Ligue des Champions
Ligue des Champions, PSG : l’égalisation de la tête signée Zabarnyi
1 min.
@Maxppp
Cueilli à froid par la Roma après un but d’Hermoso dès les premières minutes de cette 5e journée de Ligue des champions, le PSG a réussi à égaliser à la demi-heure de jeu grâce à Zabarnyi.
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ZABARNYI RELANCE LE PSG 💥Voir sur X
Paris recolle à l'AS Rome grâce à son défenseur central sur CANAL+ 📺
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L’Ukrainien a profité d’un corner de Mayulu tiré au premier poteau et d’un oubli de la défense de la Louve pour ajuster sa tête en toute tranquillité. Tout reste à faire en seconde période.
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