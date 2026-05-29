Arsenal prépare un gros départ

Arsenal rentre dans la dernière phase de sa saison avec la finale de la Ligue des Champions (samedi à 18h00). Ensuite, les Gunners vont aussi devoir s’activer durant la fenêtre estivale, en commençant par faire un tri avec les joueurs qui veulent faire leurs bagages. Si Gabriel Jesus (29 ans) semble concerné, ce n’est pas encore acté pour lui, mais Arsenal a préféré fixer son prix de départ pour un éventuel transfert cet été.

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Selon plusieurs sources citées par The Athletic, le club londonien attendrait jusqu’à 20 millions de livres (26,8 millions d’euros) pour laisser partir son attaquant. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Jesus arrive à un tournant de son avenir en club. L’international brésilien, vainqueur de cinq titres de Premier League, avait d’ailleurs évoqué un possible retour à Palmeiras en décembre dernier.