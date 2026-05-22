Chelsea : ça sent la fin pour Enzo Fernandez

Xabi Alonso va devoir se retrousser les manches. A Chelsea, un boulot monstre l’attend tant sur le terrain que dans les vestiaires et les coulisses du club. En effet, le technicien espagnol, qui fait déjà l’unanimité auprès des joueurs londoniens, va devoir remettre de l’ordre à tous les niveaux. Interrogé hier par El Chiringuito, l’ancien coach du Real Madrid a confié au sujet de sa nouvelle mission : «Chelsea est un beau projet. C’est une très bonne option. Des rumeurs de départs de joueurs ? Nous formerons une bonne équipe». De plus, Marca a ajouté que le technicien a désigné ses cinq intouchables de l’équipe, à savoir Reece James, Marc Cucurella, Moises Caicedo, Tosin Adarabioyo et Enzo Fernández.

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Une dernière à Chelsea ?

De quoi rassurer les Blues et leurs supporters ? Pas vraiment. Depuis quelques mois, le cas Enzo Fernandez fait parler en Angleterre. L’Argentin a multiplié les sorties médiatiques au sujet de son avenir chez les pensionnaires de Stamford Bridge, laissant peu de doutes quant à ses intentions de départ. Sa visite à Madrid, durant son temps libre, a aussi fait parler. D’autant qu’elle est intervenue après des déclarations qui ont fait grand bruit. « J’aimerais vivre en Espagne. J’aime beaucoup Madrid ; ça me rappelle Buenos Aires. Les joueurs vivent où ils veulent. Je vivrais à Madrid.» Pour beaucoup, il s’agissait d’un message à destination du Real Madrid, club qu’il souhaite rejoindre. Peu après, il a été écarté par Liam Rosenior et Chelsea, qui n’ont pas apprécié son comportement et ses multiples appels du pied.

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L’agent du joueur, Javier Pastore, était monté au créneau après cette décision jugée injuste. «Enzo n’a pas compris la situation. Quand l’entraîneur lui en a fait part, il l’a acceptée, car c’est un professionnel exemplaire qui s’investit toujours à fond où qu’il soit et qui respecte les décisions, mais nous ne comprenons pas cette sanction, car il ne cite aucun club ni ne dit vouloir quitter Chelsea, loin de là. Il ne mentionne que Madrid, la ville, parce qu’on lui a demandé dans quelle ville européenne il aimerait vivre un jour, et il a répondu Madrid à cause de la langue, parce qu’elle est similaire à celle de Buenos Aires et parce que c’est logique — c’est tout à fait naturel pour un Argentin de dire ça.» Par la suite, les choses sont apaisées et le champion du monde 2022 a pu poursuivre la saison avec les Blues.

Le Real Madrid en ligne de mire

Au contraire de Liam Rosenior. Ainsi, Enzo Fernandez totalise 53 matches au compteur cette saison (15 buts et 7 assists). Il devrait en ajouter un 54e dimanche face à Sunderland lors de l’ultime journée de Premier League. Une rencontre qui pourrait être sa dernière sous le maillot bleu. The Independent révèle ce vendredi que le natif de San Martin a de fortes chances de jouer son dernier match à Chelsea ce week-end. La publication anglaise, qui a consulté des sources proches du dossier, assure que le Real Madrid va bien tenter sa chance pour recruter l’Argentin. Un élément jeune et expérimenté, qui peut apporter de nombreuses qualités au milieu de terrain. Un secteur de jeu que les Merengues veulent renforcer. Ces derniers jours, le nom de Morten Hjulmand (Sporting CP) a été avancé. José Mourinho apprécierait son profil et le SCP est ouvert à une vente d’environ 50 M€.

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Mais il n’a pas la même expérience qu’un Enzo Fernandez. Rodri a aussi des partisans dans la capitale ibérique. Le départ de Pep Guardiola de City change la donne pour l’Espagnol, qui a multiplié les appels du pied à destination des Madrilènes. Il a du vécu et connaît bien la Liga. Mais son cas ne fait pas l’unanimité à Madrid, où certains estiment qu’il a un profil trop similaire à celui d’Aurélien Tchouameni et qu’il n’est plus tout jeune (bientôt 30 ans). La piste menant à Enzo Fernandez, qui a 25 ans et qui a aussi été lié au PSG, a donc toujours ses chances d’aboutir selon The Independent. Le média confirme aussi que Manchester City et Enzo Maresca, avec qui il a gardé une bonne relation depuis leur collaboration chez les Blues, sont aussi sur le coup pour le recruter si Rodri venait à s’en aller. Ce qui est sûr, c’est que Chelsea préférera le vendre à un club étranger plutôt qu’à un rival anglais. Madrid a toujours ses chances.