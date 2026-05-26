Algérie : les confidences poignantes d’Ismaël Bennacer après sa non-sélection à la Coupe du Monde

Dans chaque sélection, il y a les heureux et les malheureux. Dans la deuxième catégorie, certains joueurs pouvaient sembler indispensables et sont finalement passés à la trappe au dernier moment. En Algérie, la liste ne sera révélée que le 31 mai. Pourtant, les joueurs sont arrivés au stage à Alger ce lundi et les supporters algériens ont pu, presque en intégralité, découvrir les joueurs qui représenteront les Fennecs cet été de l’autre côté de l’Atlantique. Et à la stupeur générale, Ismaël Bennacer n’était pas présent ce lundi dans la capitale algérienne.

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Grand nom de la sélection depuis des années, meilleur joueur de la CAN 2019 remportée par l’Algérie et titulaire lors de la dernière CAN, l’ancien de l’OM et de l’AC Milan n’a pas été sélectionné par Vladimir Petkovic pour le Mondial. Une mauvaise nouvelle pour le milieu de 28 ans qui ne disputera donc pas la première Coupe du Monde de sa carrière. Alors que les débats sur son absence font jaser sur les réseaux sociaux, tout comme l’absence de Baghdad Bounedjah et d’Ilan Kebbal, Bennacer a décidé de sortir du silence ce mardi dans une interview accordée à la Gazette du Fennec. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le joueur formé à Arsenal est dans l’incompréhension la plus totale.

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« Je ne vais pas mentir, je suis dans l’incompréhension »

Interrogé de prime abord sur son absence, Bennacer a fait part de sa grande amertume à l’idée de rater un rendez-vous pareil avec son pays : « c’est un rêve. J’ai toujours rêvé de disputer une Coupe du monde avec mon pays. Ce maillot représente énormément pour moi. Depuis le premier jour, j’ai toujours tout donné pour la sélection, sur le terrain comme en dehors. Après le Mondial 2022, qui nous avait échappé du bout des doigts, cette Coupe du monde 2026 avait forcément une saveur particulière. C’était quelque chose que j’avais en tête, un objectif très fort. Je voulais être là, aider l’équipe, défendre nos couleurs et apporter mon expérience au groupe. (…) Donc oui, forcément, je suis déçu de ne pas avoir été appelé, parce que je me sentais prêt. Mais dans tous les cas, je continue de travailler et de m’entraîner de mon côté. Je reste à la disposition du coach s’il a besoin de moi. » Et même s’il garde un léger espoir d’être appelé en cas de forfait ou d’absence, Bennacer traîne son spleen. Alors que l’Algérie n’a plus disputé de Mondial depuis 2014, c’est finalement Nabil Bentaleb, absent de la dernière CAN, qui lui est passé devant dans l’esprit de Petkovic.

Une réalité qui plonge Bennacer dans l’incompréhension : « je ne vais pas mentir, je suis dans l’incompréhension. Quand tu te sens bien physiquement, que tu travailles, que tu reviens à un bon niveau et que tu as ce rêve de Coupe du monde avec ton pays depuis des années, c’est forcément difficile à accepter. Mais je respecte les choix qui ont été faits. Je connais le football, je sais que ce sont des décisions qui appartiennent au sélectionneur. De mon côté, je reste concentré sur ce que je maîtrise : con nuer à travailler, garder le rythme et maintenir ma forme. Tant qu’il y a une possibilité, je serai prêt à répondre présent. (…) Aujourd’hui, je suis apte, je me sens bien et capable d’aider l’équipe. Je respecte les choix qui ont été faits, mais forcément, quand tu es disponible, que tu as toujours répondu présent pour ton pays et que tu penses pouvoir apporter quelque chose au groupe, c’est une situation frustrante. » Et même s’il ne devrait donc pas être de la partie et conserve un léger espoir d’être appelé, Bennacer a confirmé qu’il serait derrière son pays lors de la prochaine Coupe du Monde : « quoi qu’il arrive, je serai derrière mes frères. Je supporterai l’équipe, comme tous les Algériens. Bien sûr, la déception sera là, parce que j’aurais voulu être avec eux sur le terrain, vivre cette aventure de l’intérieur. Mais l’Algérie passe avant tout. Je souhaite au groupe d’aller le plus loin possible et je resterai toujours derrière eux. » Voilà qui est dit.