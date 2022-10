Ballon d'Or 2022 : Karim Benzema raconte son émotion

La suite après cette publicité

Alors qu'il est le grand favori pour succéder à Lionel Messi, Karim Benzema a été accueilli en rockstar au Théâtre de Châtelet, pour la 66e cérémonie du Ballon d'Or.

Au micro de La Chaîne l'Équipe, le buteur du Real Madrid et de l'équipe de France s'est exprimé et a avoué être ému. «Je suis très content d'être là, c'est la première fois. On va kiffer le moment. On a fait beaucoup de matches de très haut niveau, mais bon, je me rappelle de la finale en C1, qu'on a remporté. Tous mes souvenirs reviennent». Réponse dans quelques minutes seulement...