Aymeric Laporte va retourner à Bilbao

Par Chemssdine Belgacem
Aymeric Laporte célèbre le titre de champion d'Europe avec l'Espagne @Maxppp

Cet été, l’avenir d’Aymeric Laporte était incertain. Arrivé en 2023 à Al-Nassr, le défenseur de 31 ans était annoncé sur le départ. Pisté par de nombreux clubs européens et cité du côté de l’Olympique de Marseille, l’ancien de Manchester City est toujours en Arabie saoudite à quelques heures de la fermeture du mercato estival.

Finalement, la presse espagnole explique ce lundi que l’international espagnol (40 sélections) est sur le point de retourner à Bilbao. Formé à l’Athletic, Laporte va revenir dans son club formateur qu’il avait quitté par la grande porte en 2018. Selon les médias espagnols, un contrat de trois ans l’attend dans le pays basque.

