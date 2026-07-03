Franck Haise en discussions pour prolonger à Rennes

Le Stade Rennais souhaite s’inscrire dans la continuité avec Franck Haise. Arrivé en février dernier pour remplacer Habib Beye, l’entraîneur de 55 ans, sous contrat jusqu’en 2027, est en discussions avec ses dirigeants pour prolonger son engagement. Selon L’Equipe, le technicien pourrait étendre son bail d’une ou deux saisons supplémentaires. Une marque de confiance après une première partie de mandat réussie, conclue par une qualification en Ligue Europa grâce à huit victoires lors des douze dernières journées de Ligue 1.

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Les dirigeants rennais affichent leur volonté de bâtir un projet durable autour de leur entraîneur. « On veut s’inscrire dans la durée avec Franck », a d’ailleurs affirmé le directeur sportif Loïc Désiré sur TV Rennes. Cette stabilité s’accompagne d’un mercato déjà bien avancé avec les arrivées d’Adrien Thomasson, Issa Soumaré, Gonçalo Oliveira et Nicolas Lemaître, tandis que Charlie Cresswell est attendu dans les prochains jours. De son côté, Franck Haise a toujours relativisé l’importance de la durée des contrats, estimant que « le plus important, c’est de bien travailler ensemble ». Tout laisse désormais penser que l’aventure entre Rennes et son entraîneur est appelée à se poursuivre.