PSG : Fabian Ruiz déjà suspendu à Nantes

La suite après cette publicité

Nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, Fabian Ruiz (26 ans) ne sera pas du déplacement à Nantes ce samedi, à 21 heures, à l'occasion de la sixième journée de Ligue 1. La raison ? L'Espagnol de 26 ans, arrivé de Naples au PSG pour 23 millions d'euros et pour cinq ans, doit purger sa suspension après son carton rouge reçu en Coupe d'Italie.

Expulsé le 13 janvier dernier contre la Fiorentina (2-5) en huitièmes de finale, l'international de la Roja (15 sélections, 1 but) avait pu jouer en Serie A. Oui mais voilà, en France la suspension vaut pour toutes les compétitions. Résultat, Fabian Ruiz va purger sa peine huit mois plus tard et les supporters parisiens devront patienter avant de voir sa grande première.

Créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter de l’offre exclusive Foot Mercato : 1er pari doublé, jusqu’à 100€ en freebets et 10€ offerts sans dépôt avec le code FML1. Misez 100€ sur une victoire 1-0 du PSG pour tenter de remporter 860 € (cote à 8,60). (cotes soumises à variation)