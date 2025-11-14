Barça : Dani Olmo fait confiance à Hansi Flick

Dani Olmo, fraîchement sélectionné par Luis de la Fuente avec la Roja, a exprimé toute sa confiance envers son entraîneur, Hansi Flick, et sa philosophie qu’il met en place au sein du club. Interrogé lors du stage de l’équipe nationale espagnole à Las Rozas, Olmo a déclaré : « nous lui faisons confiance, elle a bien fonctionné pour nous. Si nous sommes à 100 %, nous sommes maîtres de notre destin ». Selon lui, le style de jeu instauré par Flick reste efficace, et le vestiaire est totalement aligné sur cette approche, malgré les perceptions extérieures de nervosité ou de doutes.

Le milieu catalan a également évoqué l’importance du retour en forme des joueurs clés comme Pedri, Raphinha ou Joan Garcia, soulignant que leur contribution est essentielle pour maintenir la dynamique du Barça. Pour Olmo, la philosophie de Flick ne se limite pas à des principes tactiques : elle crée une cohésion et une unité au sein de l’équipe, permettant aux joueurs de performer pleinement sur le terrain. « Il peut parfois mieux fonctionner, parfois moins bien, mais il est clair et nous lui faisons confiance. Il n’y a aucune raison de le changer », a-t-il ajouté, confirmant sa totale adhésion à l’approche de l’entraîneur allemand.