Ligue des Champions : les paris sur PSG-Arsenal du 30 mai

La Puskas Arena de Budapest s’apprête à vibrer au rythme de la plus prestigieuse des finales européennes. Ce duel au sommet oppose le Paris Saint-Germain, tenant du titre après son sacre face à l’Inter Milan la saison passée, à une équipe d’Arsenal euphorique qui vient tout juste de remporter la Premier League, un titre qui fuyait le club londonien depuis 2004.

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L’enjeu est colossal : le PSG a l’occasion rarissime de réaliser un back-to-back (deux sacres consécutifs) en Ligue des Champions, tandis que les Gunners rêvent de soulever leur toute première coupe aux grandes oreilles. Si les Londoniens ont survolé la phase régulière, ils ont montré quelques signes de fébrilité lors des matchs à élimination directe et sortent d’une fin de championnat éreintante. À l’inverse, le PSG arrive en Hongrie avec 15 jours pleins de préparation et la confiance d’avoir sorti le Bayern Munich au terme d’une demi-finale d’anthologie (5-4, 1-1). Forts de la meilleure attaque d’Europe (44 buts inscrits en 16 matchs de C1) et de l’avantage psychologique d’avoir éliminé ces mêmes Anglais en demi-finale l’an dernier, les Parisiens s’avancent avec le statut de favoris.

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Parmi les nombreuses cotes proposées par Winamax pour ce PSG-Arsenal, voici la sélection de notre rédaction pour tenter de faire sauter la banque :

Le PSG l’emporte face à Arsenal, cote à 2,25

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C’est le pari de l’expérience et de la fraîcheur. Le Paris Saint-Germain sait désormais comment gagner les très grands rendez-vous. Tenant du titre, le club de la capitale a bénéficié de plus de deux semaines pour préparer minutieusement cette finale, contrairement à des Gunners qui ont dû batailler jusqu’au bout en championnat pour arracher leur titre national. Même si la titularisation d’Achraf Hakimi dans le couloir droit parisien reste incertaine, le replacement de l’inévitable Zaïre-Emery offre d’énormes garanties. Avec son armada offensive capable de faire exploser n’importe quelle défense (le Bayern s’en souvient encore), la victoire du PSG dans le temps réglementaire est cotée à 2,25. Une opportunité en or massif pour un favori dans ces conditions, d’autant Arsenal, qui avait échoué il y a 20 ans en finale de C1 contre le Barça, pourrait être tétanisé par l’enjeu.

Khvicha Kvaratskhelia buteur contre Arsenal, cote à 3,25

C’est l’homme des grands soirs européens pour le PSG ! Le phénomène géorgien se transcende littéralement en Ligue des Champions. Ses statistiques sont tout simplement stratosphériques dans la compétition : 10 buts et 7 passes décisives en 15 rencontres. Aligné sur le côté de l’attaque parisienne, il sera un poison constant pour la défense londonienne, notamment face au jeune Calafiori ou à Saliba. Kvaratskhelia a la fâcheuse habitude de débloquer les situations fermées par un exploit individuel ou une frappe limpide. À plus de 3,00, miser sur le buteur le plus prolifique et le plus régulier de Paris en C1 est un choix tactique extrêmement pertinent avec l’assurance du cash.

Ousmane Dembélé passeur décisif contre Arsenal, cote à 4,50

Le Ballon d’Or en titre est prêt à illuminer Budapest. Si Dembélé s’est mué en buteur redoutable cette saison (déjà 7 réalisations en C1 dont des buts décisifs face au Bayern), il n’en reste pas moins un créateur d’occasions hors pair. Avec 6 passes décisives au compteur dans cette campagne européenne, l’international français est souvent à l’avant-dernière ou à la dernière touche des offensives parisiennes. Face à une équipe d’Arsenal qui risque de se regrouper pour absorber les chocs, la capacité d’élimination de Dembélé sur son aile droite (ou dans l’axe) permettra de créer les décalages décisifs pour Kvaratskhelia ou Doué. Tenter la passe décisive du Ballon d’Or à 4,50 est le coup de poker idéal avec un premier pari remboursé en argent réel.

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