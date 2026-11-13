«Ce mec est un grand malade», « un gamin de 17 ans m’a fait la misère», ils ont croisé Erling Haaland et racontent

1er juillet 2018. Molde se déplace sur la pelouse du SK Brann, alors leader du championnat norvégien. Dans le onze de départ, un attaquant de 17 ans dont le nom commence doucement à circuler : un certain Erling Braut Haaland. Inconnu du grand public, mais déjà redouté dans les catégories de jeunes en Norvège, il n’a inscrit que quelques buts depuis ses débuts chez les professionnels. Ce jour-là, il va pourtant planter un quadruplé face au leader, et pas n’importe comment. En seulement 20 minutes, le grand blond d’1,94 m fait vivre un véritable cauchemar à la défense adverse et inscrit quatre buts (3e, 13e, 14e, 20e), avant même que les supporters ne soient vraiment installés dans leur siège. Score final : 4-0 pour Molde, et une prestation qui change la trajectoire de sa carrière. Huit ans plus tard, le phénomène est devenu l’un des attaquants les plus redoutables de la planète, qui empile les buts avec une facilité presque déconcertante. Mais avant de terroriser les défenses européennes, Haaland avait déjà laissé quelques souvenirs impérissables à ceux qui avaient eu le malheur de croiser sa route. Nous sommes partis retrouver plusieurs de ses anciens adversaires et partenaires, qui nous racontent la naissance d’un monstre.

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Pour comprendre ce qui rendait déjà Erling Haaland si particulier, il faut pourtant remonter un peu plus loin, au 26 avril 2017. Ce jour-là, Molde, alors entraîné par Ole Gunnar Solskjær, affronte Volda, modeste formation amateur, au premier tour de la Coupe de Norvège. Du côté du club de première division, un adolescent de 16 ans dispute son premier match officiel avec l’équipe première, et il lui faut à peine quelques secondes après le retour des vestiaires pour ouvrir le score. Un premier but professionnel inscrit à la 46e minute, dans une rencontre finalement remportée 3-2 par Molde. Sur la pelouse, Fredrik Kvalsnes, défenseur de Volda et supporter de Molde depuis son enfance, se souvient parfaitement de cette soirée : « je m’en souviens comme si c’était hier. C’était une grande rencontre pour une équipe amateur face à une formation de première division, d’autant plus qu’Ole Gunnar Solskjær était l’entraîneur de Molde à l’époque. Une légende de la Norvège. C’était aussi un match très particulier pour moi personnellement, puisque j’ai grandi en étant supporter de Molde, et j’ai marqué le premier but de notre équipe », nous raconte-t-il. Sans le savoir, le défenseur venait d’assister aux premiers pas d’une future superstar.

Un phénomène physique qui ne faisait pourtant pas l’unanimité

À l’époque, Haaland ne donne pourtant pas encore l’impression d’être le futur meilleur numéro neuf du monde. Du moins pas aux yeux de tout le monde. « J’ai trouvé que Haaland était un adversaire difficile à gérer en tant que latéral. Il était grand, rapide et compliqué à maîtriser. Mais je n’avais pas l’impression qu’il était particulièrement exceptionnel, car j’avais déjà affronté de meilleurs joueurs à cet âge-là, notamment sur le plan technique. Ses principales qualités c’étaient surtout sa vitesse et sa puissance physique en fait », reconnaît Fredrik Kvalsnes. Un témoignage qui contraste avec l’image de l’attaquant quasiment inarrêtable que l’on connaît aujourd’hui. Mais même à 16 ans, le Norvégien avait déjà quelque chose de différent. « Au début, j’avais un petit ailier face à moi et j’avais le sentiment de plutôt bien le maîtriser. Mais lorsque Haaland est arrivé sur mon côté, c’est devenu très compliqué, trop. Il était déjà très imposant physiquement à l’époque. Donc difficile à arrêter. Maintenant, quand je vois ses matches, je me dis qu’il a surtout progressé dans la finition, et particulièrement dans le jeu de tête. Ses appels et son sens du timing, c’est aussi des qualités que je n’avais pas remarquées à l’époque. Il a énormément travaillé sur ces aspects de son jeu. » Derrière cette force de la nature se cachait aussi un joueur encore en construction, qui allait considérablement étoffer sa palette offensive.

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«La semaine avant ce match, il était tellement mauvais à l’entraînement. Et puis le jour du match, triplé»

Du côté de Molde, certains avaient toutefois compris très tôt qu’ils avaient affaire à un talent hors norme. C’est le cas de Stian Gregersen, ancien défenseur des Girondins de Bordeaux et international norvégien, qui a partagé le vestiaire du jeune Haaland. « La première fois que je l’ai vu, c’était à l’entraînement. Il était avec les professionnels et il devait avoir 15 ans. Il n’avait pas encore de contrat professionnel. Il était déjà très grand et très solide. Il faisait de grosses différences. Et sa mentalité était déjà très bonne, il était mature comme un joueur de 28 ans », nous confie-t-il. Une maturité qui impressionne autant que ses qualités athlétiques. « Pourquoi c’est dur de défendre sur lui ? À cause de son physique et de sa vitesse. C’est incroyable. Son timing dans les appels, c’est impressionnant. Je suis bluffé par ce qu’il devient, mais je m’y attendais. En dehors du terrain, il était déjà très professionnel. Il venait en premier à chaque séance et c’était le dernier à partir. » Une discipline et une obsession du travail qui allaient rapidement porter leurs fruits.

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Le jour où Haaland a traumatisé le leader du championnat

Retour à ce fameux 1er juillet 2018. Brann reçoit Molde devant plus de 11 000 spectateurs, avec l’ambition de conforter sa première place. Mais en face, Solskjær a décidé de titulariser son jeune attaquant, malgré une semaine d’entraînement particulièrement compliquée pour ce dernier. « Je me rappelle du jour où il claque quatre buts face à Brann. Il ne pensait qu’à ça. La semaine avant ce match, il était tellement mauvais à l’entraînement. C’était incroyable. Et avant le match, le coach lui dit qu’il va débuter, car il le sent bien. Erling était choqué parce qu’il avait été mauvais lors des séances et qu’il n’avait pas marqué une seule fois. Il débute ce match et marque quatre buts en 20 minutes. Après ça, il ne s’est plus jamais arrêté », sourit Stian Gregersen. Une anecdote qui en dit long sur le caractère imprévisible du phénomène. D’autant que Solskjær, ancien buteur de Manchester United, avait déjà entrepris un important travail sur sa finition et ses déplacements. Haaland expliquera d’ailleurs quelques années plus tard combien les conseils de son ancien entraîneur, notamment sur la nécessité de rester calme devant le but et de saisir la moindre occasion, avaient été déterminants dans sa progression.

Ce 1er juillet, Vito Wormgoor est aux premières loges. Capitaine du SK Brann, le défenseur néerlandais ne s’attend absolument pas à vivre l’une des pires soirées de sa carrière. « Pour nous, c’était une journée tout à fait normale, comme n’importe quel autre jour de match. Bien sûr, c’était un peu particulier parce qu’on affrontait Molde. On était en tête du classement et ils occupaient la deuxième place, avec quelques points de retard sur nous. On était dans une position favorable. En plus, on jouait à domicile, le stade était plein à craquer. Tous les ingrédients étaient réunis pour faire de cette rencontre un grand match à domicile. Il y avait une superbe ambiance, puis le match a commencé. Je crois qu’on s’est procuré les deux premières occasions. Et puis, il y avait ce garçon de 17 ans. Il nous a inscrit quatre buts avant même la mi-temps. » Le premier but tombe dès la 3e minute, suivi de trois nouvelles réalisations aux 13e, 14e et 20e minutes. Brann, jusque-là invaincu en championnat, est complètement dépassé. « Mais je dois aussi être honnête : absolument tout ce qui pouvait mal tourner pour nous a mal tourné. Je pense notamment à une petite erreur d’un autre défenseur, à un penalty sifflé contre nous ou encore à une légère déviation du ballon sur un but. Sur une action, je n’ai pas réussi à reprendre le ballon de la tête. Il est passé juste au-dessus de moi et, une fois de plus, il s’est retrouvé seul face au gardien. »

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Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, le nom d’Erling Haaland n’avait pourtant suscité aucune inquiétude particulière dans le vestiaire adverse avant la rencontre. « Il n’y a pas eu un seul instant où je me suis dit : “Oh merde, je vais devoir affronter ce joueur, Haaland !” Pour moi, c’était simplement un match contre Molde, rien de plus », assure Wormgoor. Ce n’est qu’après le coup de sifflet final que le défenseur prend la mesure de ce qu’il vient de vivre. Et c’est son père qui se charge de lui remonter les bretelles. « Après la rencontre, je me souviens avoir discuté avec mon père. Il m’a dit : “Vito, tu ferais peut-être mieux d’arrêter le football.” Je lui ai demandé pourquoi et il m’a répondu : “Parce qu’un gamin de 17 ans, un attaquant, vient de te marquer quatre buts !” Et je lui ai répondu : “Écoute papa, je n’ai pas fait mon pire match. Mais retiens bien ce nom. Un jour, ce sera l’un des meilleurs joueurs du monde.” Je pense qu’aujourd’hui, je ne me suis pas trompé. En plus, à la fin de l’année, il y avait une cérémonie de remise de prix, avec le trophée du meilleur jeune joueur du championnat. De mon côté, j’avais été désigné parmi les meilleurs défenseurs. J’ai donc eu l’occasion de discuter un peu plus avec lui à ce moment-là. Je lui ai dit qu’il devait se souvenir de moi, parce que c’était grâce à moi qu’il était devenu célèbre ! » Un échange qui illustre aussi la sympathie que pouvait déjà inspirer le jeune Norvégien, malgré les dégâts qu’il causait sur les terrains.

Neuf buts dans un match et une frustration complètement folle

Si ce quadruplé a marqué les esprits en Norvège, il n’était qu’un avant-goût de ce qui attendait le football mondial. Le 30 mai 2019, Erling Haaland, désormais joueur du RB Salzbourg, dispute la Coupe du monde U20 avec la Norvège. Battus lors des deux premières journées, les Scandinaves affrontent le Honduras pour leur dernier match de poule. Et cette fois, le jeune attaquant réalise quelque chose d’invraisemblable : neuf buts, à lui tout seul, dans une victoire historique 12-0. Haaland pulvérise ainsi le record du nombre de réalisations inscrites par un joueur lors d’une rencontre de Coupe du monde U20. Pour les Honduriens, la rencontre vire à l’humiliation. Cristian Calix, présent dans les rangs de la sélection ce jour-là, n’a évidemment rien oublié. « On connaissait peu, voire rien, de la Norvège, avec le décalage horaire entre nos pays. Mais dès qu’on voyait Erling jouer, on savait qu’il était différent et qu’il avait un avenir immense devant lui. Sur le match, le premier sentiment, c’est la tristesse de ne pas avoir représenté notre pays de la meilleure des manières. Ce qui s’est passé cet après-midi-là a été très douloureux pour nous tous. Mais pour Haaland, ce qu’il a réalisé ce jour-là, ce n’était pas du hasard. Il était totalement différent des autres joueurs de son âge. C’était un joueur complet : rapide, puissant physiquement, technique et même très à l’aise des deux pieds. Mais sa plus grande force, c’est son mental, toujours concentré. »

C’est justement cette mentalité qui a le plus marqué son adversaire. Car malgré ses neuf buts, Haaland n’est pas totalement satisfait de sa prestation : à l’issue de la rencontre, il regrette notamment de ne pas avoir concrétisé une dernière occasion. Une réaction presque surréaliste au regard de son exploit. « Après le match, je me souviens avoir regardé une interview de lui et il était énervé de n’avoir marqué “que” neuf buts dans le match. Ce type est complètement fou, c’est un putain de malade (rires) ! », s’amuse aujourd’hui Cristian Calix. Avec le recul, le Hondurien préfère en rire. « Encore aujourd’hui, il nous arrive parfois d’en plaisanter avec mes coéquipiers, surtout avec le gardien de but qui avait joué ce match. Je me souviens qu’on lui criait d’essayer d’arrêter les tirs, et lui nous répondait : “Mais frère, je ne vois même pas le ballon !” Ce match, c’était iconique. Mais maintenant, quand je regarde Haaland, je me dis que ce n’est pas n’importe qui qui nous a mis neuf buts. Aujourd’hui, il joue dans la cour des grands. Ça me rassure un peu. » Une manière de relativiser une défaite qui restera pourtant gravée dans l’histoire de la compétition, et un nouvel indice de ce qui distingue Haaland des autres : même quand il réalise l’exceptionnel, il semble persuadé qu’il aurait pu faire mieux.

Un attaquant capable de disparaître avant de surgir

Quelques semaines plus tard, c’est au tour de Michael Sollbauer de mesurer à quel point Haaland peut être déroutant. Le 10 août 2019, le défenseur autrichien se présente avec Wolfsberger sur la pelouse du RB Salzbourg, où l’attaquant norvégien de 19 ans poursuit son ascension. Et une fois encore, il frappe fort avec un triplé lors d’une victoire 5-2. Mais ce qui marque Sollbauer ce jour-là, ce n’est pas seulement la puissance ou la vitesse de son adversaire. C’est surtout sa manière très particulière d’aborder une rencontre. « C’était un peu étrange. On avait l’impression que Haaland n’était pas dans le match. Bien sûr, il montrait ses qualités et son physique à certains moments, mais jusqu’au premier but, on avait l’impression qu’il n’était pas vraiment présent. Et puis, quand il a eu une occasion, il a marqué. Ses mouvements changeaient complètement dès qu’il comprenait qu’il y avait une possibilité de marquer », nous raconte-t-il. Un attaquant presque discret dans le jeu, capable de devenir soudainement incontrôlable dès qu’une occasion se présente.

« J’ai joué contre beaucoup de très bons attaquants, très puissants, mais lui était différent. Il savait exactement quand il devait bouger, quand il devait utiliser sa force. Il n’était pas présent en permanence dans le jeu, mais quand il fallait l’être, il avait des kilomètres d’avance sur les autres », poursuit Sollbauer. Une intelligence des déplacements qui rendait son marquage particulièrement délicat. « Quand il sentait qu’il y avait une possibilité de marquer un but facile devant les cages, il changeait ses mouvements très rapidement. Une vitesse fabuleuse, et aucune chance de défendre. Il ne se battait pas pour chaque ballon en attaque, mais s’il sentait qu’il devait le faire, il n’y avait aucune chance contre lui. Et à cette époque, il n’était même pas aussi affûté physiquement qu’aujourd’hui. » Le défenseur autrichien se souvient aussi d’un autre trait de sa personnalité : son goût pour les petites provocations. « Le trash-talk ? Je pense qu’il en a un peu besoin pour son jeu. C’est un peu agaçant. Et je pense qu’il essaie de déconcentrer un peu le défenseur. » Une dimension psychologique qui complète un arsenal offensif déjà impressionnant. Car Haaland ne se contente pas de prendre le dessus physiquement : il sait aussi faire sortir ses adversaires de leur match, et cela fonctionne.

D’un adolescent prometteur à une machine à buts

La suite appartient à l’histoire. Après ses 20 buts en 50 matches avec Molde, Haaland explose aux yeux de l’Europe sous les couleurs de Salzbourg, avec 29 réalisations en 27 rencontres. Le Borussia Dortmund comprend vite qu’il tient un phénomène et le recrute à l’hiver 2020. En Allemagne, le Norvégien ne ralentit pas la cadence : 86 buts en 89 matches de Bundesliga. Puis vient Manchester City, où il continue d’affoler les compteurs avec 175 réalisations en 210 rencontres de Premier League. Parallèlement, il est devenu le visage de la sélection norvégienne, avec 65 buts en 59 sélections. Des statistiques dingues, qui racontent l’ascension d’un attaquant désormais installé parmi les références à son poste. À seulement 26 ans, Haaland compte déjà 378 buts en 458 matches en pro et il lui reste encore une longue carrière. D’autant que derrière cette efficacité redoutable se cache aussi un personnage singulier, capable de faire rire par ses déclarations spontanées, ses célébrations et son naturel devant les caméras et sur les réseaux sociaux. Un joueur dont la personnalité tranche parfois avec l’image froide et impitoyable qu’il renvoie sur le terrain. Et s’il s’est forgé au fil des années, son redoutable sens du but semble bien inné…