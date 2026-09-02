Stéphane Richard fait une révélation surprise sur les contrats des stars de l’OM

Cet été, l’Olympique de Marseille a dû vendre à tout-va pour rétablir l’équilibre dans ses finances. Le club phocéen s’est séparé de onze joueurs au total (ventes, départs libres et retours de prêt), mais n’a pas atteint totalement ses objectifs. Cependant, le président Stéphane Richard a confié que pour faire des économies, l’OM a trouvé une autre solution que les ventes. Certains joueurs (les gros salaires) vont renégocier leur contrat à la baisse.

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« Ce que je regarde, c’est vraiment la masse salariale. Entre celle de la saison dernière et celle d’aujourd’hui, on est sur une réduction de 30-35% ce qui est gigantesque, c’est du jamais vu au club. C’est passé par des départs, mais aussi par un certain nombre de joueurs ont accepté de faire des efforts. Il y a des joueurs qui ont accepté de prolonger en réduisant le coût annuel, notamment la saison qui vient, qui est critique. Ce n’est pas encore officiel. Ça va concerner trois, quatre joueurs, forcément dans les gros salaires. Ces discussions sont engagées, mais j’ai un espoir raisonnable parce que j’ai aussi des paroles de ces joueurs », a-t-il déclaré sur RMC.