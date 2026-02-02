Barça : la période d’absence de Raphinha est connue

Remplacé à la mi-temps contre Elche après avoir ressenti une gêne à l’adducteur droit, Raphinha (29 ans) avait été sorti par précaution afin d’éviter tout risque d’aggravation de sa blessure pour la suite de la saison.

Ce lundi, le FC Barcelone a annoncé que le Brésilien souffrait d’une une surcharge de l’adducteur de la jambe droite. Il sera ménagé par précaution pour le match contre Albacete, en quart de finale de Coupe du Roi et sa période de convalescence sera d’une semaine.