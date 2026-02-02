Menu Rechercher
Barça : la période d’absence de Raphinha est connue

Remplacé à la mi-temps contre Elche après avoir ressenti une gêne à l’adducteur droit, Raphinha (29 ans) avait été sorti par précaution afin d’éviter tout risque d’aggravation de sa blessure pour la suite de la saison.

FC Barcelona
Comunicado médico ❗

𝐑𝐚𝐩𝐡𝐢𝐧𝐡𝐚, presenta una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha.

Será baja por precaución para el partido contra el Albacete y el período de recuperación será de una semana.
Ce lundi, le FC Barcelone a annoncé que le Brésilien souffrait d’une une surcharge de l’adducteur de la jambe droite. Il sera ménagé par précaution pour le match contre Albacete, en quart de finale de Coupe du Roi et sa période de convalescence sera d’une semaine.

