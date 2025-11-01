Menu Rechercher
OM : Geronimo Rulli dédie la victoire contre Auxerre à Bilal Nadir

Après trois matchs sans victoire toutes compétitions confondues, l’Olympique de Marseille a retrouvé le goût de la victoire sur la pelouse de l’Abbé-Deschamps à Auxerre (0-1). Réduits à dix après l’expulsion de Garcia, les Phocéens ont ouvert le score grâce à une réalisation d’Angel Gomes et surtout à un grand Geronimo Rulli, auteur de plusieurs parades décisives. Après la rencontre, le portier argentin a dédié la victoire à Bilal Nadir, victime d’un malaise contre Angers.

«On avait besoin de cette victoire, on sort d’une série de matches compliqués, avec beaucoup de blessures, on a aussi eu Nayef (Aguerd) qui a ressenti une gêne ce soir à l’échauffement. Je pense qu’on a un fait un très gros match à 10. Cette victoire est pour Bilal (Nadir)», a indiqué le portier marseillais après la victoire phocéenne.

