Premier League : l'étrange journée de Neal Maupay

Du côté de Brighton, Neal Maupay doit faire figure de héros en ce dimanche matin. Le Français, au-delà de régaler depuis le début de la saison (9 buts en Premier Leagu), a offert la victoire aux siens, ce samedi, à domicile contre Arsenal (2-1), alors que les Seagulls étaient menés par un but à zéro à 20 minutes du terme de la rencontre. Mais ce n'est pas tout ce que l'ancien Niçois a fait lors de cette fin d'après-midi de retour en Premier League.

La suite après cette publicité

En effet, le Français de 23 ans s'est retrouvé impliqué dans la blessure du gardien des Gunners, Bernd Leno à la 36e minute. Vu les cris de douleurs du portier allemand, sorti à la 40e minute, il est peu probable qu'on le revoit avant la fin de la saison outre-Manche. À ce moment précis, une petite tension est née entre l'attaquant et le gardien, qui quittait alors la pelouse sur une civière. Toutefois, il ne s'est rien passé sur le coup.

Gendouzi attrape Maupay par le cou

« Je crois qu'aucun joueur n'a l'intention de blesser qui que ce soit et je pense que dans ce cas, c'est exactement la même chose, c'était malchanceux. La blessure de Bernd (Leno) ne semble pas bonne et nous devrons l'évaluer demain, mais cela peut arriver sur un terrain de football. C'est une blessure au genou, je pense qu'il a eu une hyperextension du genou et nous devons évaluer les dégâts », a d'ailleurs réagi l'entraîneur de la formation londonienne Mikel Arteta.

En fin de match donc, Neal Maupay a donné, au bout du temps additionnel, la victoire aux siens d'une belle frappe du pied gauche. Alors que l'arbitre venait de siffler la fin de la partie, il a été pris au cou par un autre français, Mattéo Guendouzi. Cela déclenchera un début d'échauffourée, bien maîtrisée par quelques joueurs des deux équipes. Cette reprise de la Premier League sera forcément inoubliable pour les fans de Brighton, grâce à Neal Maupay, dans tous les coups.