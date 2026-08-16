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Trophée des Champions

Trophée des Champions : les Lensois fous de rage après l’expulsion de Kyllian Antonio

Par Samuel Zemour
1 min.
Le RC Lens annonce un nouveau départ en ce début de mercato. @Maxppp
Lens 1-0 PSG

La tension est montée d’un cran à Bollaert. À la pause, alors que Lens mène face au PSG grâce à un but de Florian Thauvin (1-0), l’expulsion de Kyllian Antonio pour une faute sur Akliouche peu après l’ouverture du score a provoqué la colère du camp lensois. Quelques instants après le carton rouge, Thauvin s’est directement adressé au quatrième arbitre : « C’est un trophée qu’on joue, pas un match amical ! », pouvait-on entendre sur les images de Ligue 1+.

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La colère ne s’est pas dissipée au retour aux vestiaires. À la mi-temps, Jean-Louis Leca est, lui aussi, allé interpeller le corps arbitral. Le directeur sportif lensois a vivement lancé : « Vous avez le don de tuer un match ! ». Malgré l’avantage au score, les Sang et Or sont donc fous de rage contre l’arbitrage avant la seconde période qu’ils devront disputer à dix contre onze.

Pub. le - MAJ le
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