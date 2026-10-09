Wesley Fofana est le nouveau patron de la défense de Chelsea

Révélé à Saint-Étienne très tôt grâce à une maturité précoce et des qualités défensives impressionnantes, Wesley Fofana s’est très vite affirmé comme l’un des défenseurs centraux les plus prometteurs de sa génération. Rejoignant rapidement l’Angleterre après une petite saison avec les professionnels dans le Forez, Fofana a signé du côté de Leicester. Son passage impressionnant avec les Foxes en Premier League a confirmé son immense potentiel, convainquant Chelsea de débourser légèrement plus de 80 millions d’euros à l’été 2022 pour en faire le pilier de sa charnière défensive dans les années suivantes.

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Cependant, la trajectoire londonienne du défenseur français n’a pas été celle escomptée jusqu’ici. Accumulant les pépins physiques et une grave rupture des ligaments croisés, Fofana a manqué 124 matchs sous le maillot des Blues depuis son arrivée et n’a pas pu répondre aux énormes attentes placées en lui. Chaque retour sur le terrain laissait entrevoir des qualités d’anticipation et d’agressivité, mais sa régularité au plus haut niveau est restée longtemps compromise par de trop nombreuses incertitudes physiques.

Chelsea tient enfin un Wesley Fofana à 100%

Désormais âgé de 25 ans, le natif de Marseille semble enfin avoir chassé ses démons et trouvé la régularité qui lui faisait tant défaut. Déjà auteur d’une saison à 38 matches l’année dernière, il semble libéré sur le plan physique et épargné par les blessures en ce début de saison. Dès lors, Wesley Fofana enchaîne les titularisations et retrouve l’explosivité, la domination aérienne et le tranchant dans les duels qui faisaient de lui l’un des défenseurs les plus redoutés du championnat anglais. Au sein de l’organisation tactique mise en place par Xabi Alonso à Chelsea, que cela soit dans une défense à 3 ou 4, le Français est devenu une véritable pierre angulaire aux yeux du coach espagnol. Aux côtés de Maxence Lacroix, Levi Colwill ou Josh Acheampong, Fofana est devenu indiscutable.

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Avant l’arrivée de ce dernier, Fofana avait d’ailleurs encensé la confiance que pouvait donner Alonso aux pensionnaires de Stamford Bridge : «Je pense que tout le monde sait que nous avons besoin de stabilité. Nous en avons parlé la saison dernière avec les directeurs et ils ont dit la même chose. Bien sûr, nous avons besoin de résultats […], mais nous avons besoin de stabilité et je pense qu’il [Xabi Alonso] est la bonne personne pour cela.» Sa capacité à relancer proprement sous pression et son autorité séduisent forcément Alonso, qui lui rend bien cette confiance. Solide, serein et de nouveau au sommet de son art, Wesley Fofana confirme enfin tout son talent et s’impose comme l’un des hommes forts du projet londonien cette saison. Une réalité qu’il avait toujours su à appliquer peu importe son entraîneur à Chelsea par le passé, qui l’ont toujours placé en tant qu’indiscutable du onze.