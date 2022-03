PSG : Marquinhos veut jouer avec Sergio Ramos

La suite après cette publicité

Dans un entretien pour Prime Vidéo, qui sera diffusé dimanche soir avant le match entre Marseille et Monaco, le capitaine du PSG Marquinhos s’est exprimé sur son coéquipier Sergio Ramos, qu’il regrette de ne pas voir plus jouer. Le défenseur central espagnol de 35 ans n’a disputé que cinq matchs depuis son arrivée à Paris l'été dernier.

« C’est dommage. Moi en tant que défenseur, je voulais l’admirer et jouer à côté de lui comme j’ai joué à côté de beaucoup de grands défenseurs avant. Il faut que l’on se concentre pour qu’il revienne le plus rapidement possible. C’est quelqu’un de mentalement très, très fort. On voit à l’entraînement à quel point il a envie de revenir en meilleure forme et d’aider l’équipe dans ces moments clés de la saison » a déclaré le défenseur brésilien qui espère revoir rapidement Ramos sur le terrain.