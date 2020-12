Les 55 nommés pour le onze FIFA-FIFPRO de l'année 2020

Dix jours après l'UEFA, la FIFA et la FIFPRO viennent de dévoiler les 55 candidats à figurer dans le onze de l'année 2020. On trouve sans surprise 11 éléments du Bayern Munich (en comptant Thiago Alcântara et Philippe Coutinho, qui évoluent désormais à Liverpool et Barcelone), vainqueur de la Ligue des Champions cette saison, dans cette large sélection.

Le Paris SG, finaliste malheureux de cette C1 face aux Bavarois, place trois représentants (Keylor Navas, Kylian Mbappé et Neymar) et Thiago Silva (parti depuis à Chelsea), étant le seul club français à figurer dans cette longue liste de joueurs... On trouve quelques champions du monde 2018 : Hugo Lloris, Raphaël Varane, N'Golo Kanté et, donc, Mbappé.

Des surprises de taille

Certains choix ont de quoi surprendre. On pense à Dani Alves, reparti au Brésil, loin des radars, à São Paulo. Et même si son travail y est souligné et reconnu, sa présence peut étonner. Idem pour son compatriote Marcelo, en très nette perte de vitesse au Real Madrid ces derniers mois. Que dire de Dele Alli, bien moins fringant cette année et récemment mis au placard par José Mourinho ?

Au rayon des nouveaux venus, on compte, entre autres, Erling Braut Håland, éblouissant avec le Borussia Dortmund et la Norvège ; Bruno Fernandes, le maître à jouer de Manchester United ; ou encore Jordan Henderson, capitaine courage de Liverpool champion d'Angleterre. Le onze sera dévoilé durant la cérémonie FIFA The Best, le 17 décembre.

Les nommés :

Gardiens :

Alisson Becker (Liverpool FC, Brésil)

Thibaut Courtois (Real Madrid, Belgique)

David De Gea (Manchester United, Espagne)

Gianluigi Donnarumma (AC Milan, Italie)

Ederson Moraes (Manchester City, Brésil)

Hugo Lloris (Tottenham Hotspur, France)

Keylor Navas (Paris Saint-Germain, Costa Rica)

Manuel Neuer (FC Bayern Munich, Allemagne)

Jan Oblak (Atlético de Madrid, Slovénie)

Marc-André ter Stegen (FC Barcelona, Allemagne)

Défenseurs :

David Alaba (FC Bayern Munich, Autriche)

Jordi Alba (FC Barcelona, Espagne)

Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur, Belgique)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool FC, Angleterre)

Dani Alves (São Paulo, Brésil)

Jerome Boateng (FC Bayern Munich, Allemagne)

Alphonso Davies (FC Bayern Munich, Canada)

Virgil van Dijk (Liverpool FC, Pays-Bas)

Kalidou Koulibaly (SSC Napoli, Sénégal)

Matthijs de Ligt (Juventus FC, Pays-Bas)

Marcelo (Real Madrid, Brésil)

Sergio Ramos (Real Madrid, Espagne)

Andrew Robertson (Liverpool FC, Écosse)

Thiago Silva (Chelsea, Brésil)

Raphaël Varane (Real Madrid, France)

Milieux :

Thiago Alcântara (FC Bayern Munich, Liverpool, Espagne)

Dele Alli (Tottenham Hotspur, Angleterre)

Sergio Busquets (FC Barcelona, Espagne)

Casemiro (Real Madrid, Brésil)

Philippe Coutinho (FC Bayern Munich, FC Barcelona, Brésil)

Kevin De Bruyne (Manchester City, Belgique)

Bruno Fernandes (Manchester United, Portugal)

Leon Goretzka (FC Bayern Munich, Allemagne)

Jordan Henderson (Liverpool FC, Angleterre)

Frenkie de Jong (FC Barcelona, Pays-Bas)

N'Golo Kanté (Chelsea FC, France)

Toni Kroos (Real Madrid, Allemagne)

Joshua Kimmich (FC Bayern Munich, Allemagne)

Luka Modric (Real Madrid, Croatie)

Thomas Müller (FC Bayern Munich, Allemagne)

Attaquants :

Sergio Agüero (Manchester City, Argentine)

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal, Gabon)

Karim Benzema (Real Madrid, France)

Serge Gnabry (FC Bayern Munich, Allemagne)

Erling Håland (Borussia Dortmund, Norvège)

Zlatan Ibrahimovic (AC Milan, Suède)

Harry Kane (Tottenham Hotspur, Angleterre)

Robert Lewandowski (FC Bayern Munich, Pologne)

Sadio Mané (Liverpool FC, Sénégal)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain, France)

Lionel Messi (FC Barcelona, Argentine)

Neymar Junior (Paris Saint-Germain, Brésil)

Cristiano Ronaldo (Juventus, Portugal)

Mohamed Salah (Liverpool FC, Égypte)

Heung-Min Son (Tottenham Hotspur, Corée du Sud)

