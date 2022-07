Séville : Monchi raconte le mercato rocambolesque de Jules Koundé

La suite après cette publicité

Jules Koundé est désormais sous contrat avec le FC Barcelone. Le transfert a été officialisé hier. Le défenseur change de club contre un joli chèque de 50 M€ (+ 10 M€ de bonus), devenant au passage la plus grosse vente de l'histoire du Séville FC. Pour rappel, il avait été recruté 25 M€ il y a 3 ans à Bordeaux, qui récupère 20% de la plus-value, soit 6,5 M€, auxquels il convient d'ajouter 1 M€ de frais d'indemnités de formation. La donne aurait pourtant pu être différente car à quelques heures près, le Français ne rejoignait pas Barcelone, mais Londres pour évoluer à Chelsea. C'est Monchi qui raconte les péripéties de ces derniers jours.

«Jeudi, nous avions un accord verbal avec Chelsea et le joueur s'était mis d'accord avec l'équipe anglaise mais tout s'est arrêté le week-end. Mateu Alemany (directeur du football du FC Barcelone) m'a appelé le lundi. On a travaillé sur les chiffres et nous sommes parvenus à un accord, réalisant la vente la plus importante de l'histoire du club. Nous avions une épée de Damoclès au-dessus de la tête car il lui restait deux ans de contrat et ça aurait été la troisième fois qu'on lui dit (pour un départ) », explique le directeur sportif sévillan lors d'un point presse organisé par le club.

Le jeudi, Koundé allait signer à Chelsea

D'après le dirigeant, c'est le club anglais qui a fait machine arrière au dernier moment, étudiant d'autres défenseurs en parallèle. «Il y avait plusieurs prétendants au début de l'été, mais seuls Chelsea et Barcelone sont restés jusqu'à la fin. Comme le football ne cesse jamais de m'étonner, Chelsea a commencé à douter, non pas du joueur mais de la manière d'affronter le marché pour ce poste. L'offre était très bonne, mais ils ont décidé d'arrêter. » Les Blues avaient donc la main dans ce dossier et auraient pu boucler ce transfert facilement. Le Barça a même travaillé la piste menant à Inigo Martinez, voyant son retard sur Chelsea.

Sauf que le club anglais a laissé filer son avance pour se faire finalement dépasser. «Ils (Chelsea) ont hésité, ils ont demandé à attendre les derniers mouvements. Le Barça est apparu, Chelsea est revenu, mais l'offre du Barça était meilleure. Nous avons décidé de le vendre au club qui offrait les meilleures conditions. Nous n'avons pas payé un seul euro de commission, tout ce qui a été collecté, moins le pourcentage des Girondins (20 % de la plus-value), est pour Séville», assure le dirigeant pas peu fier d'avoir réalisé une très belle vente malgré la perte sportive que cela représente.

Monchi : «nous avons réalisé une très bonne vente»

«Les offres que nous avions étaient environ du même montant. C'était le prix du marché. Nous avons réussi une bonne vente dans un marché au point mort, parmi les cinq meilleures réalisées à ce jour. Le joueur, je le répète, a été vendu à Chelsea jeudi, avec l'accord de toutes les parties. Mais parfois, de nouvelles situations surgissent. Il y a eu un moment à Chelsea où ça a douté, si le profil dont ils avaient besoin était bien celui de Koundé, rapporte Monchi tout en répétant pour conclure. Je tiens à souligner que l'offre de Barcelone était la meilleure offre ferme.» Et comme ça, tout le monde y retrouve son compte. Sauf Chelsea.