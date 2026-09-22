Italie : qui est Mohamed Ali Zoma, le protégé de Miroslav Klose qui a déjà conquis Roberto Mancini

La première trêve internationale de la saison marque le début d’une nouvelle ère pour l’Italie. De retour sur le banc de la Nazionale après un troisième échec consécutif dans la course à la Coupe du Monde, Roberto Mancini a immédiatement affiché sa volonté d’accélérer la reconstruction d’une sélection qui doit désormais se réinventer. Dans le sillage de la nouvelle fédération, le sélectionneur entend ouvrir largement les portes du groupe aux jeunes joueurs et aux binationaux, avec l’objectif de constituer rapidement un noyau capable de porter les Azzurri lors des prochaines échéances internationales. Cette première liste symbolise déjà cette volonté de changement avec neuf nouveaux visages convoqués pour la première fois : Daniele Ghilardi, Eddy Kouadio, Alessandro Romano, Issa Doumbia, Sebastiano Esposito et Antonio Vergara font notamment partie de cette nouvelle génération appelée à se faire une place dans un groupe encore en pleine recomposition. Une liste dans laquelle figure également un nom beaucoup moins attendu, celui de Mohamed Ali Zoma, attaquant de 22 ans évoluant au FC Nüremberg en deuxième division allemande, dont le parcours est encore largement méconnu du grand public italien.

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La présence de Mohamed Ali Zoma dans cette première sélection de Roberto Mancini n’est pourtant pas le fruit du hasard. Le nouveau sélectionneur italien a choisi de regarder au-delà des circuits traditionnels de la formation italienne, notamment vers des joueurs ayant quitté le pays pour accélérer leur progression au contact d’un football différent. «On ne peut pas se plaindre si des jeunes partent à l’étranger, il faut trouver une solution. La solution, c’est d’aller les chercher et de les sélectionner rapidement, notamment pour éviter de perdre ceux qui ont la double nationalité . Zoma est parti en Serie B allemande, qui est d’un excellent niveau, il s’en sort bien et nous espérons qu’il continuera», expliquait l’ancien coach de Manchester City et de l’Inter Milan. Et le numéro 23 des Altmeister coche toutes les cases de cette nouvelle approche, lui qui a grandi dans le giron de l’AlbinoLeffe avant de prendre son envol en Allemagne et de s’imposer progressivement comme l’une des révélations de la Zweite Liga. Son profil a particulièrement séduit par sa polyvalence offensive, sa vitesse, sa capacité à éliminer et surtout son efficacité devant le but, des qualités qui lui permettent aujourd’hui d’être considéré comme une véritable option pour la Nazionale malgré l’absence de passage préalable dans les sélections de jeunes italiennes. Aux côtés d’Issa Doumbia, son ancien partenaire à l’AlbinoLeffe et autre nouveau venu dans le groupe, Zoma incarne ainsi cette génération de joueurs que Mancini souhaite identifier rapidement.

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Un parcours symbolique de la nouvelle Italie

Né le 15 décembre 2003 à Merate, dans la province de Lecco, Mohamed Ali Zoma possède des origines burkinabè du côté de son père, qui avait choisi de lui donner le prénom du légendaire boxeur Mohamed Ali, ainsi qu’un passeport ivoirien. Son père étant décédé alors qu’il était encore jeune, le joueur a dû gagner rapidement en maturité et prendre davantage de responsabilités auprès de sa mère et de sa sœur. C’est dans ce contexte qu’il a construit toute sa formation à l’AlbinoLeffe, où il est arrivé dès les catégories de jeunes et a gravi tous les échelons, des Pulcini jusqu’à la Primavera en parallèle de ses études en école de pâtisserie. D’abord utilisé comme milieu ou piston offensif sur le côté gauche, Zoma a progressivement été repositionné plus haut sur le terrain sous l’impulsion de Giuseppe Biava, ancien défenseur de Serie A devenu entraîneur des jeunes du club lombard. Ses qualités de percussion, de dribble, de vitesse et ses appels dans la profondeur ont convaincu son formateur qu’il avait plus à apporter dans le dernier tiers du terrain. Après avoir brillé avec les jeunes, Zoma a découvert le monde professionnel avec Michele Marcolini et a vécu des débuts totalement fous le 14 novembre 2021 face au Lecco. Entré en jeu alors que son équipe était menée deux buts à un, il a inscrit deux buts dans les dernières minutes pour offrir la victoire à l’AlbinoLeffe. Une entrée fracassante qui annonçait déjà la suite, même s’il lui faudrait encore plusieurs saisons pour véritablement exploser au plus haut niveau.

L’été 2025 a finalement marqué le grand tournant de sa carrière avec son départ pour Nüremberg, qui a déboursé environ 1,5 million d’euros pour attirer le jeune Italien en Allemagne. Sous les ordres de Miroslav Klose, autre figure bien connue du football italien, Zoma a progressivement découvert un nouvel environnement et un championnat plus exigeant, tout en continuant sa mue tactique. Après des débuts où les buts se sont fait attendre, l’attaquant s’est libéré à partir de la neuvième journée de la saison passée contre Holstein Kiel et n’a ensuite plus cessé de progresser. Utilisé de plus en plus comme deuxième attaquant, un rôle qui correspond particulièrement à ses qualités, il a terminé l’exercice 2025-2026 avec 14 buts et 5 passes décisives, devenant l’une des principales attractions du club allemand et le joueur de la saison pour ses supporters. Son explosion ne s’est pas arrêtée là puisque Zoma a démarré le nouvel exercice avec une impressionnante série de 6 buts en 6 journées, dont un triplé dès la première rencontre face au Dynamo Dresde. Une progression qui a fini par attirer l’attention de Roberto Mancini et qui explique cette convocation surprise avec l’Italie.

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Son histoire est aussi intimement liée à celle d’Issa Doumbia, avec qui il a grandi à l’AlbinoLeffe et partage une profonde amitié, les deux joueurs ayant connu des parcours similaires avant de partir à l’étranger pour franchir un nouveau cap. «À l’époque, ils avaient tous les deux une crête, comme Balotelli. À 9 ans, ils jouaient tous les deux attaquants et marquaient à la chaîne. Ils dribblaient tout le monde comme des fous», plaisantait récemment Marco Malenchini, responsable de la formation du club. Désormais, Zoma rêve de Ligue des Champions et Nüremberg entend le conserver pour viser la montée en Bundesliga, même si son directeur sportif qui a déjà fixé le prix à 20 millions d’euros minimum, a repoussé tous les assauts de la Premier League lors du dernier mercato d’été. Après avoir longtemps avancé loin des projecteurs, le jeune attaquant vient donc de changer de dimension en quelques mois. Sa première convocation avec l’Italie pourrait n’être que le début d’une très belle histoire.