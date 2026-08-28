Un gros club français en discussion pour signer Junior Kadile

Auteur d’une demi-saison absolument stratosphérique sous les couleurs du Servette, Junior Kadile (23 ans) enflamme cette fin de mercato estival. Arrivé en Suisse en février dernier en provenance d’Almere City aux Pays-Bas, l’ailier gauche formé au Stade Rennais a littéralement explosé, compilant 6 buts et 10 passes décisives en seulement 13 rencontres de Super League. Des statistiques XXL qui ont logiquement fait grimper sa cote en flèche, incitant la direction helvète à réclamer un chèque de 10 millions d’euros pour libérer sa pépite. Une exigence financière qui a fini par refroidir les ardeurs du Séville FC et du RB Salzbourg, qui s’éloignent de plus en plus d’un accord ces dernières heures malgré des offres fermes faites au club suisse.

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Désormais, le dossier se résume à un duel au sommet. D’un côté, les Anglais de Hull City ont pris une vraie longueur d’avance en dégainant une proposition très concrète pour convaincre le club de Genève et le joueur. De l’autre, la réplique française s’organise : selon nos informations, un cador du Top 6 de Ligue 1 a fait une irruption fracassante dans les négociations ces dernières heures. Totalement séduite par le profil explosif du natif de Rennes, cette ambitieuse écurie hexagonale jette actuellement toutes ses forces dans la bataille pour faire capoter l’opération britannique et arracher la signature du joueur sur le gong. Le bras de fer est lancé !