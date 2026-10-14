Arsenal : Olivier Giroud ému par son retour à l’Emirates Stadium

Huit ans après son départ d’Arsenal, Olivier Giroud a retrouvé l’Emirates Stadium mardi soir, à l’occasion de la défaite du LOSC face aux Gunners en Ligue des Champions (3-0). Entré en jeu à la 78e minute, l’attaquant français de 40 ans a reçu un accueil chaleureux de la part des supporters londoniens, qui n’ont visiblement pas oublié leur ancien buteur. Une soirée forcément particulière pour l’ex-international français, qui a porté le maillot d’Arsenal pendant cinq saisons et demie, entre 2012 et 2018. Malgré le lourd revers concédé par Lille, Giroud n’a pas caché son émotion au moment d’évoquer ces retrouvailles au micro de Canal+. « Les supporters ont été géniaux ce soir. Ceux de Lille, qui ont chanté ma fameuse chanson. Ceux d’Arsenal aussi, bien sûr. J’ai pris le temps de faire un petit tour de stade, c’était génial », a-t-il confié après la rencontre.

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Un retour chargé de souvenirs pour l’ancien attaquant des Bleus, qui conserve un attachement particulier au club londonien. « C’était un super sentiment, avec des émotions particulières. J’ai passé cinq ans et demi ici, ils ne m’ont pas oublié. C’est ce qui est beau chez les Anglais », a poursuivi le Lillois, visiblement touché par les applaudissements reçus. Mais si les retrouvailles ont été réussies sur le plan émotionnel, le résultat sportif a quelque peu gâché la fête. « J’aurais préféré qu’on accroche quelque chose ce soir, mais je suis content de ces retrouvailles avec mon ancien club », a reconnu Giroud. Pour sa deuxième apparition dans cette édition de la Ligue des Champions, le vétéran français n’aura donc pas réussi à empêcher la défaite des Dogues, mais il aura au moins pu mesurer l’affection que lui portent encore les supporters d’Arsenal.