Real Madrid : José Mourinho justifie le gestion d’Endrick

Auteur d’une entrée fracassante face à l’AS Rome cette semaine en Ligue des Champions (4-3), Endrick a totalement relancé le débat autour de son temps de jeu au Real Madrid. De quoi pousser José Mourinho à lui offrir davantage de minutes ? Présent en conférence de presse avant la réception du Séville FC, le technicien portugais a tenu à rappeler que plusieurs joueurs avaient contribué à ce retournement de situation. « Je pense que parfois, on a du mal à reconnaître le mérite de ceux qui font bien les choses. On les critique durement quand ça tourne mal. Tout ça, c’est grâce à ce gars qui s’est donné à fond. Les trois buts sur corner, et la manière dont on les a obtenus… En dix minutes, on a eu sept corners, tellement on a joué vite », a-t-il expliqué.

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Mais pour le Special One, la principale difficulté réside dans l’abondance de solutions à sa disposition. « Il y a beaucoup de joueurs qui méritent de jouer. Plus de onze, quinze ou seize. Lunin mérite de jouer, et je ne plaisante pas. Un gars qui travaille comme ça, tous les jours avec le meilleur gardien du monde, et qui est toujours positif, et pourtant il ne joue pas. Je ne peux pas les faire jouer tous les deux », a-t-il souligné. Une situation également valable pour ses joueurs de champ. « On est tous d’accord pour dire que les cinq joueurs qui sont entrés en jeu et ont changé la donne méritent de jouer demain, mais qu’en est-il des autres ? Diomandé ne mérite-t-il pas de jouer ? Cucurella ne mérite-t-il pas de jouer ? Valverde ne mérite-t-il pas de jouer ? Mbappé ne mérite-t-il pas de jouer ? "Jouer ?" signifie que c’est une partie difficile du travail d’un entraîneur. Mes collègues qui entraînent des équipes avec moins de joueurs… Les médias diront que j’ai de la chance. C’est à la fois une chance et une malchance d’avoir des journalistes comme vous, qui compliquent les choses. »