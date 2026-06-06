CdM : Kylian Mbappé refuse toujours de revoir la finale de 2022

À quelques jours du début de la Coupe du Monde 2026, Kylian Mbappé est revenu sur l’un des moments les plus marquants de sa carrière : la finale du Mondial 2022 perdue face à l’Argentine de Messi. Malgré son triplé historique, le capitaine de l’équipe de France n’a jamais souhaité revoir ce match, dont l’issue reste douloureuse près de 4 ans plus tard. Dans une vidéo publiée par Sorare, la star du Real Madrid a expliqué : « est-ce que j’ai revu la finale de la Coupe du monde 2022 ? Non, non, jamais. Si je la revois, ça risque de réveiller de vieux démons. Il faut passer à autre chose. On a perdu. »

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Alors que les Bleus tenteront de reconquérir le titre mondial cet été, Mbappé a également reconnu que le scénario de cette finale rendait encore plus difficile l’acceptation de la défaite. Revenue de nulle part après avoir été menée, l’équipe de France avait finalement cédé lors de la séance de tirs au but face à l’Argentine de Lionel Messi. Un dénouement cruel qui reste gravé dans les mémoires des supporters français, tout comme dans celle de leur capitaine. « Ça termine aux tirs au but. Donc c’est le truc le plus fatal qui soit, pour un supporter ou pour un joueur », a notamment rappelé l’attaquant français…