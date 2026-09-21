L’énorme troll de l’Atlético de Madrid envers José Mourinho et le Real !

Ce dimanche, le derby de Madrid a tourné en faveur de l’Atlético de Madrid (2-1). En plus d’avoir réalisé un match décevant, les Merengues se sont illustrés en fin de match en poussant plusieurs coups de gueule contre l’arbitrage. C’est notamment le cas de José Mourinho qui s’est présenté en conférence de presse avec deux photos de fautes réalisées par les Colchoneros et qui auraient mérité une plus grande sévérité à ses yeux.

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Une colère jugée ridicule aux yeux des supporters des Matelassiers qui n’ont pas hésité à charrier le Special One sur les réseaux sociaux. Ce lundi, c’est au tour de l’Atlético en personne de se moquer du coach portugais. En effet, le club madrilène a décidé de poster la photo de Mourinho en conférence de presse avec un bandeau où il est écrit "Stop à l’harcèlement des arbitres, maintenant". Un message clair qui devrait faire rire dans une partie de Madrid. Moins dans l’autre.