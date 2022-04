Bordeaux : les nouvelles galères de Marcelo

La suite après cette publicité

Une incroyable descente aux enfers. Depuis un an, la vie de Marcelo a changé du tout au tout. Le 30 mars 2021, le défenseur brésilien, en fin de contrat, signait un nouveau bail jusqu'en 2023 et s'inscrivait dans la durée avec les Gones. Une fierté pour l'ancien de Besiktas, auteur d'une saison honorable en tant que titulaire sous les ordres de Rudi Garcia et enfin réconcilié avec les supporters rhodaniens. Il n'y avait donc aucun nuage à l'horizon pour le natif de São Vicente, présent chez les pensionnaires du Groupama Stadium depuis l'été 2017. Quatre années où sa famille comme lui, qui pouvait s'exercer à sa passion pour le golf, se sont sentis plutôt bien malgré une période compliquée avec les fans.

Mais tout a finalement basculé le 15 août 2021. Ce jour-là, les Lyonnais s'étaient lourdement inclinés sur la pelouse d'Angers (3-0). Une défaite qui a littéralement fait vriller Marcelo dans le vestiaire. Son attitude avait choqué Peter Bosz et son staff, qui avaient décidé de l'écarter du groupe professionnel dans la foulée. Deuxième dans la hiérarchie des centraux, il avait été envoyé en équipe réserve avec l'espoir de s'en débarrasser lors du mercato d'été. Mais le roc auriverde n'était pas pressé de s'en aller. Difficile de l'être en même temps avec un salaire mensuel d'environ 300 000 euros bruts. Malgré ce conflit avec son club, Marcelo, toujours professionnel, s'est entraîné avec l'équipe réserve.

Bordeaux l'a sorti de son placard lyonnais

Une formation où il s'est intégré et a échangé avec de jeunes éléments lyonnais nous a-t-on expliqué. Il a également participé à plusieurs rencontres histoire de garder la forme et le rythme. Onze plus exactement et toutes en tant que titulaire (962 minutes). Mais après six mois passés au placard, le Brésilien a décidé d'en sortir en 2022. Après avoir résilié son contrat avec les Olympiens le 26 janvier, il a officiellement signé deux jours plus tard avec les Girondins de Bordeaux. Une écurie qui attendait beaucoup de lui comme nous l'a expliqué Vincent Romain, journaliste à Sud-Ouest.

«Marcelo a été recruté pour compenser la mise à l'écart du groupe pro de Laurent Koscielny. Il amenait une solution de plus en défense centrale, apportait son expérience de la Ligue 1 et son caractère de leader, ce qui a beaucoup manqué à l'équipe durant la première moitié de saison. Son arrivée n'a pas vraiment été une surprise à partir du moment où Lyon l'a libéré et où on savait que Bordeaux, très limité dans ses possibilités d'achat de joueurs, cherchait un joueur de son profil et gratuit». En mission pour six mois, puisqu'il a signé jusqu'à la fin de la saison avec une option en cas de maintien, Marcelo (167 matches joués avec l'OL) était prêt à tout donner et prouver aussi qu'il en avait encore sous le pied.

Marcelo n'a connu aucun succès

« Je peux encore montrer que Marcelo est un très bon joueur. J’ai 34 ans, mais l’âge n’est pas un problème. Je travaille beaucoup », avait-il lâché lors de sa présentation. Un moment où il s'est aussi confié sur sa traversée du désert de cinq mois à Lyon. « C’était un moment très difficile, mais ça m’a rappelé des moments quand j’étais petit. Ça m’a permis de retrouver de la motivation pour jouer au football. J’ai passé de très bons moments avec les jeunes et avec le coach de la réserve ». Il espérait retrouver la même ambiance et avoir la même envie sous le maillot du club au scapulaire. Le numéro 15 voulait aussi apporter sa fraîcheur à une équipe en souffrance comme nous l'a expliqué Vincent Romain.

«Des échos qu'on a, il a rapidement pris une place importante dans le groupe. David Guion l'a installé dans son cercle de leaders avec Costil, Briand et Guilavogui. Donc il semble avoir son importance, au moins dans l'état d'esprit et la mentalité». Au niveau du jeu en revanche, il n'en a pas beaucoup. Le défenseur, qui a débuté le 13 février dernier face à Lens (défaite 3-2) sous ses nouvelles couleurs, n'a joué que 6 matches. Et le bilan n'est pas fameux avec 4 défaite et 2 nuls. Il n'a pas gagné une seule rencontre depuis son arrivée. D'ailleurs, Bordeaux, 19ème au moment de sa signature, est toujours à la même place. La seule différence, c'est que le club au scapulaire a continué à s'enfoncer dans la crise et a encaissé des buts pour conserver sa place de pire défense du championnat (71 buts encaissés).

Un départ cet été ?

La présence de Marcelo n'a rien changé et a même empiré les choses puisque Bordeaux est passé à une défense à trois pour qu'il soit plus à l'aise justement. Un échec. «Il a plutôt bien commencé avec 3 premiers matchs corrects, malgré un but contre son camp où il ne pouvait pas faire grand chose. Il était costaud au duel, prenait beaucoup de ballons de la tête. Ses matchs suivants ont été beaucoup plus compliqués, en raison de sa lenteur qui pose évidemment des problèmes pour la couverture et dans les duels face à des joueurs lancés. Il n'était pas loin du rouge contre Troyes, en grande souffrance au Parc des Princes et encore plus contre Montpellier où il est sorti à la mi-temps; ensuite Marcelo était suspendu puis blessé. Après, le fait qu'il ne soit pas au top n'est pas non plus une surprise vu qu'il restait sur 6 mois sans jouer en pro à l'OL et que les suiveurs lyonnais disaient déjà qu'il était sur la pente descendante la saison dernière», nous précise le journaliste de Sud-Ouest.

Absent depuis le 20 mars dernier, le Brésilien, qui a une élongation, ne manque donc pas vraiment aux pensionnaires du Matmut Atlantique. «On est obligés de constater que Bordeaux n'a pris qu'un but en deux matchs sans lui, même si évidemment tous ceux encaissés avant n'étaient pas de son fait. Mais les autres centraux sont plus performants que lui en ce moment. Sportivement, si ses concurrents maintiennent leur niveau, on voit mal comment il pourrait retrouver sa place dans le onze sauf si l'entraîneur l'aligne parce qu'il a besoin d'un joueur capable de "gueuler" sur ses coéquipiers». C'est d'ailleurs sans lui que Bordeaux a enregistré son premier clean-sheet de la saison (0-0 face à Lille) et sans lui que les Girondins ont dominé Metz ce week-end (3-1).

A l'Olympique Lyonnais, son départ n'a pas vraiment ému le vestiaire hormis le clan brésilien dont il était très proche. Le défenseur ne retrouvera d'ailleurs pas ses anciens partenaires dimanche au Groupama Stadium à 17h05 (match à suivre en direct sur notre site en live commenté). Une rencontre qui vaudra encore chère pour Bordeaux et Marcelo dont l'avenir devrait s'écrire ailleurs en cas de descente. En effet, il est sous contrat jusqu'en 2022 mais il dispose en cas de maintien d'une option pour prolonger pour une année supplémentaire. La vie après l'OL n'a rien d'un long fleuve tranquille pour le Brésilien !