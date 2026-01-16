Manchester United veut recruter Murillo

Ce n’est pas une surprise, Manchester United a besoin de changement dans son effectif. Pour cela, la direction des Red Devils ainsi que son nouvel entraîneur Michael Carrick, ont décidé de cibler un défenseur afin de trouver un remplaçant à Harry Maguire. D’après le Daily Mail, celui-ci n’est pas n’importe lequel puisqu’il s’agit de Murillo, actuellement dans les rangs de Nottingham Forest. Arrivé en Premier League en 2023, le Brésilien de 23 ans s’est imposé comme l’une des révélations défensives du championnat, suscitant l’intérêt régulier des clubs les plus ambitieux en Angleterre. Malgré la signature d’un nouveau contrat d’une durée de quatre ans et demi en janvier 2025, l’arrière central ne semble pas se fermer de porte cette saison comme le rapporte la source.

La suite après cette publicité

Tout proche d’une qualification en Ligue des Champions la saison dernière, le central rapide et puissant, pourrait grandement être utile à l’effectif de Manchester United. À moins d’un sacre en Ligue Europa, le club anglais ne disputera pas la C1 la saison prochaine, donc la piste rouge vers Manchester reste une option intéressante. Auteur d’un petit but en quinze rencontres de championnat, il est cependant très apprécié dans son vestiaire. Reste à savoir combien d’argent pourront mettre les dirigeants mancuniens pour s’offrir ses services, le Real Madrid est également très intéressé par le Sud-Américain.