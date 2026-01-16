Menu Rechercher
Commenter
Premier League

Manchester United veut recruter Murillo

Par Tom Courel
1 min.
Murillo @Maxppp

Ce n’est pas une surprise, Manchester United a besoin de changement dans son effectif. Pour cela, la direction des Red Devils ainsi que son nouvel entraîneur Michael Carrick, ont décidé de cibler un défenseur afin de trouver un remplaçant à Harry Maguire. D’après le Daily Mail, celui-ci n’est pas n’importe lequel puisqu’il s’agit de Murillo, actuellement dans les rangs de Nottingham Forest. Arrivé en Premier League en 2023, le Brésilien de 23 ans s’est imposé comme l’une des révélations défensives du championnat, suscitant l’intérêt régulier des clubs les plus ambitieux en Angleterre. Malgré la signature d’un nouveau contrat d’une durée de quatre ans et demi en janvier 2025, l’arrière central ne semble pas se fermer de porte cette saison comme le rapporte la source.

La suite après cette publicité

Tout proche d’une qualification en Ligue des Champions la saison dernière, le central rapide et puissant, pourrait grandement être utile à l’effectif de Manchester United. À moins d’un sacre en Ligue Europa, le club anglais ne disputera pas la C1 la saison prochaine, donc la piste rouge vers Manchester reste une option intéressante. Auteur d’un petit but en quinze rencontres de championnat, il est cependant très apprécié dans son vestiaire. Reste à savoir combien d’argent pourront mettre les dirigeants mancuniens pour s’offrir ses services, le Real Madrid est également très intéressé par le Sud-Américain.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man United
Nottingham
Harry Maguire
Murillo

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
Nottingham Logo Nottingham Forest
Harry Maguire Harry Maguire
Murillo Murillo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier