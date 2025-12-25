CAN 2025 : l’OM est furieux pour Pierre-Emerick Aubameyang

Comme à chaque édition, la Coupe d’Afrique des Nations effraie les clubs de Ligue 1. Les joueurs africains doivent rejoindre leur sélection respective le temps de la compétition, et ce en pleine saison. Tout le monde est au courant de ce calendrier mais tous les deux ans (bientôt 4 ans), c’est le même lot d’inquiétudes. Cette édition 2025 au Maroc n’échappe pas à la règle. Elle concentre même déjà pas mal de frictions du côté de Marseille.

Deux éléments ont rejoint leur sélection : Nayef Aguerd (Maroc) et Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon). Ce dernier s’est blessé avant le premier match l’opposant au Cameroun (victoire 1-0 des Lions Indomptables, hier) et avait initialement déclaré forfait pour le premier match. La nouvelle avait même été communiquée par les Phocéens, précautionneux avec la santé de leur attaquant titulaire (8 buts et 10 passes décisives en 20 matchs toutes compétitions confondues), tout de même âgé de 36 ans.

Annoncé forfait, Aubameyang a joué pendant plus d’une heure

«Le staff médical de l’Olympique de Marseille a souhaité faire la prise en charge médicale en cité phocéenne après concertation avec le staff médical de l’équipe nationale. Le joueur est indisponible pour le match du 24 décembre contre le Cameroun. En fonction de l’évolution clinique et en imagerie, une participation au match du 28 décembre contre le Mozambique est envisageable.» Quelle ne fut pas la surprise de l’OM de voir l’avant-centre entrer dès la 33e minute hier…

Selon les informations de RMC, cette gestion ne passe pas du tout du côté de la Canebière où on estime que le staff gabonais a pris des risques avec la santé d’Aubameyang. Il avait été convenu entre les différentes parties d’être prudents sur le premier match de poule, alors que le joueur souffrait de la cuisse. Le risque de rechute était réel et particulièrement craint car PEA n’a pas eu le temps d’effectuer un travail complet de récupération et de réathlétisation.

L’état de sa cuisse inquiète

Le sujet est évidemment délicat car tout le monde pense à ses propres intérêts en priorité. Cette CAN, possiblement la dernière du Gabonais, est un grand objectif pour lui, tout comme la suite de la saison à Marseille où une qualification en Ligue des Champions est en ligne de mire. Les Panthères n’ont pas intérêt de perdre leur star pour le reste de la compétition. L’OM s’inquiète car l’état de la cuisse du natif de Laval est une réelle source d’inquiétudes. Ce retour précipité ne plaît pas du tout.