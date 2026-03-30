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Le football sénégalais sous le choc après un terrible drame !

Par Josué Cassé
1 min.
Ballons de foot @Maxppp

Le Sénégal est en deuil. Ce dimanche après-midi, un terrible drame a eu lieu. Alors qu’elle revenait en car de Kaolack où elle avait disputé un match de play-offs en National 2, l’équipe de football sénégalaise de l’ASC Gadiaga a été victime d’un accident de la route près du village de Balla, dans l’est du Sénégal.

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Selon les dernières informations du média sénégalais Le Soleil, le bilan est très lourd puisqu’au moins 20 personnes ont été blessées, dont sept sont dans un état grave. Le gardien but de l’équipe, Serigne Fallou Diéye a lui perdu la vie après avoir succombé à ses blessures.

Pub. le - MAJ le
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