Bosnie-Italie : pas de VAR, ni de goal line technology à Zenica ?

Le décor est planté pour le match entre la Bosnie-Herzégovine et l’Italie mardi soir au Stade Bilino Polje, une rencontre décisive dans la course à la Coupe du Monde 2026. L’enceinte de Zenica s’apprête à accueillir environ 9 500 spectateurs, dont près de 500 supporters italiens, dans un stade compact réputé pour son ambiance électrique. Mais un détail surprenant accompagne cette affiche internationale. La goal line technology ne sera pas utilisée lors de la rencontre. Contrairement à de nombreuses compétitions européennes, le système Hawk-Eye n’est pas installé en Bosnie-Herzégovine et son usage n’est pas obligatoire. L’arbitre français Clément Turpin devra donc se passer de cette aide technologique pourtant devenue courante dans les grands championnats.

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Au-delà de cette absence technologique, les conditions de jeu pourraient également compliquer la soirée des deux équipes. Construit dans les années 1970, le stade de Bilino Polje dispose d’infrastructures vieillissantes et d’une pelouse loin des standards modernes. Les chutes de neige tombées ces dernières heures ont rendu le terrain particulièrement irrégulier, entre zones d’herbe haute, surfaces dégarnies et même quelques trous de taupe. Les intempéries ont d’ailleurs retardé l’arrivée de la délégation italienne en Bosnie. Une solution de VAR de secours a été installée à la hâte pour sécuriser l’arbitrage, mais le terrain pourrait bien rester l’un des principaux acteurs de cette rencontre, promettant un match engagé et imprévisible dans un contexte déjà sous haute tension.