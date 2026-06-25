Menu Rechercher
Commenter 7
Officiel Premier League

Arsenal lève l’option d’achat de Piero Hincapié

Par Maxime Barbaud
1 min.
Piero Hincapié à Arsenal @Maxppp

Il a donné satisfaction cette saison. Piero Hincapié va rester à Arsenal sur le long terme. Prêté avec option d’achat par le Bayer Lervekusen il y a un an, le latéral équatorien a participé à 40 matchs des Gunners et a conclu la saison sur un titre de Premier League et une finale de Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

Le club anglais a décidé de lever son option d’achat et de débourser 52 M€ dans ce deal. Le joueur de 24 ans sera à nouveau à la lutte cette saison avec le Néerlandais Jurriën Timber pour une place de titulaire au sein de la défense d’Arsenal. Il participe actuellement à la Coupe du Monde avec sa sélection.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Arsenal
Leverkusen
Piero Hincapié

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Arsenal Logo Arsenal FC
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Piero Hincapié Piero Hincapié
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier