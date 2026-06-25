Arsenal lève l’option d’achat de Piero Hincapié

Il a donné satisfaction cette saison. Piero Hincapié va rester à Arsenal sur le long terme. Prêté avec option d’achat par le Bayer Lervekusen il y a un an, le latéral équatorien a participé à 40 matchs des Gunners et a conclu la saison sur un titre de Premier League et une finale de Ligue des Champions.

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Hincapie's here to stay 🇪🇨



The club is delighted to announce that Piero has signed a permanent deal at The Arsenal 👊 — Arsenal (@Arsenal) June 25, 2026

Le club anglais a décidé de lever son option d’achat et de débourser 52 M€ dans ce deal. Le joueur de 24 ans sera à nouveau à la lutte cette saison avec le Néerlandais Jurriën Timber pour une place de titulaire au sein de la défense d’Arsenal. Il participe actuellement à la Coupe du Monde avec sa sélection.