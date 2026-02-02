Liverpool s’offre la pépite Jérémy Jacquet !

Voilà ce qu’on peut aller une trajectoire de carrière exponentielle. Prêté à l’été 2024 à Clermont, Jérémy Jacquet n’a pas fait long feu en Auvergne. Trop fort pour la Ligue 2, il avait été rappelé par Rennes l’hiver dernier. Un choix judicieux pour le club breton qui a vu son jeune joueur formé au club devenir le patron de sa défense. Taulier sous Habib Beye, le défenseur de 20 ans était ardemment courtisé ces dernières semaines après des performances remarquables. Real Madrid, Chelsea, Arsenal… tous les clubs ont été cités dans les rumeurs Jacquet cet hiver.

Finalement, le club qui a fait le meilleur travail a avancé en sous-marin. En effet, accélérant ces derniers jours, Liverpool a raflé la mise au nez et à la barbe de tous ses concurrents. Séduits par son profil et son énorme potentiel qui matche avec l’intensité en Premier League, les Reds n’ont pas lésiné sur les moyens et ont mis la main sur la poche pour s’offrir ce crack courtisé par toute l’Europe. Et après des journées de négociation qui se sont passées sans accroc, l’opération est bouclée ce lundi.

Liverpool lâche 70 millions d’euros pour Jacquet

En effet, dans les dernières heures du mercato, Liverpool a officialisé l’arrivée de Jacquet : « Liverpool a conclu un accord pour le transfert de Jérémy Jacquet du Stade Rennais. Le défenseur devrait rejoindre le club avant le début de la saison 2026-27, sous réserve d’obtenir un permis de travail et une autorisation internationale. Les Reds ont conclu un accord avec le joueur de 20 ans, qui terminera la saison en cours en Ligue 1 avant de rejoindre Anfield cet été avec un contrat à long terme »

Une opération grandiose pour Rennes, qui vend l’un de ses meilleurs prospects depuis des années contre 70 millions d’euros. Une vente énorme qui fait de Jérémy Jacquet la vente la plus onéreuse de l’histoire du SRFC. De son côté, Liverpool, en proie à quelques problèmes défensifs cette saison, met la main sur un joueur fort, mais qui a encore une énorme marge de progression. Reste à savoir si les 70 millions d’euros déboursés ce lundi seront rentabilisés lors du passage du défenseur sur les bords de la Mersey. En attendant, Jacquet va finir la saison à Rennes et essayera de finir sur une bonne note avec son club formateur.