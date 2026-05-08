Real Madrid : la femme de Federico Valverde démonte les médias

À bout de nerfs face aux rumeurs persistantes faisant état d’une violente altercation entre son mari, Fede Valverde, et son coéquipier Aurélien Tchouaméni, Mina Bonino a violemment fustigé les médias et les détracteurs sur ses réseaux sociaux. Après les réponses de Valverde et Tchouaméni, c’est la femme de l’Uruguayen qui a tapé du poing sur la table en story Instagram : «j’en ai marre de ces gens. Marre des gens qui parlent en toute impunité. Que faut-il de plus ? Quelles preuves veulent-ils ? Tout ça, c’est une question d’ego, de voir qui a le plus gros ! Pas tout dans la vie est gratuit. Et je le rends public parce que j’ai essayé de régler ça en privé, mais les gens sont hypocrites. Ils font semblant d’être gentils avec moi, puis après ils répandent des saletés, allant même jusqu’à dire que je vends des photos sur OnlyFans. Pas tout est gratuit. Parler, diffamer et salir les gens a des conséquences.»

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Particulièrement touchée par les attaques personnelles alors qu’elle traverse une période de vulnérabilité, elle a tenu à rétablir la vérité sur l’origine de la blessure de l’Uruguayen tout en rappelant son droit à l’intimité : «et n’oubliez pas : un homme n’est pas un vrai homme s’il s’attaque à la femme enceinte de six mois d’un footballeur juste pour évacuer sa haine personnelle. J’en ai assez. Je devrais m’inquiéter de la santé de mon bébé, avec qui j’ai déjà eu de graves problèmes il y a trois ans, et au lieu de ça, j’ai un type qui me critique constamment sans aucune raison. Assez, c’est assez. Il faut que ça s’arrête. Fede Valverde s’est cogné la tête, il porte une casquette. Il y a une coupure que l’on ne voit pas à cause de la casquette, et ce n’est pas le résultat d’un coup de poing parce qu’IL N’Y A PAS EU DE BAGARRE… C’était causé par l’impact. Tout le monde l’a déjà dit. Qu’est-ce que vous voulez croire d’autre ? Vous voulez voir du sang ? Vous ne le verrez pas ici. C’est MON Instagram, c’est MA famille, et je n’ai absolument pas à dire ou à clarifier quoi que ce soit parce que CE N’EST PAS MON OBLIGATION. Laissez-moi tranquille.»